Từ nỗi đau chưa thể nguôi ngoai đến ấp ủ về một Làng Nủ mới

Việc quan trọng nhất với người dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai) là sớm khắc phục hậu quả sau lũ, đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân. Nỗi đau biết bao giờ nguôi ngoai Thôn Làng Nủ vốn bình yên, chỉ sau tiếng nổ lớn đã trở thành một đống đổ nát. Hàng ngàn khối đất, đá núi Voi sạt xuống vùi lấp đi 40 ngôi nhà, là nơi sinh sống của gần 170 nhân khẩu. Những nạn nhân xấu số ra đi mãi mãi khi chưa kịp tỉnh giấc lúc sáng sớm, để lại nỗi đau thương cho người ở lại. Bầu không khí tang thương thôn Làng Nủ không biết lúc nào nguôi ngoai khi vẫn còn 14 người mất tích. Vẫn còn 14 người thôn Làng Nủ mất tích, hiện đang được các lực lượng tìm kiếm. Ảnh: Vũ Điệp. Tiếng khóc nghẹn của những người chờ tìm kiếm người thân mất tích xen lẫn với tiếng kẻng báo động nguy cơ tiếp tục sạt lở vang lên làm cho lòng người ai nấy đều vô cùng xót xa. Bà Hoàng Thị Bóng (47 tuổi) sau 5 ngày cùng các lực lượng tìm kiếm đến nay vẫn chưa thấy thi thể của chồng. Bà không tin nổi chỉ trong chớp mắt lũ quét đã cướp đi người thân cùng ngôi nhà khang trang cả đời vợ chồng bà dành dụm vừa mới xây xong. “Tôi không còn gì cả!. Điều quan trọng nhất lúc này là mong sớm tìm thấy chồng, còn mọi khó khăn phía trước tôi chưa dám nghĩ tới”, bà Bóng nghẹn ngào nói trong nước mắt. Bà Hoàng Thị Bóng. Ảnh: Thạch Thảo May mắn không mất người thân như các hộ dân trong thôn, nhưng với ông Hoàng Văn Tiện (47 tuổi) thảm họa lũ quét thôn Làng Nủ là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Sáng 10/9, gia đình ông (gồm 8 người) đang trên đường về nhà thì nghe tiếng nổ to trên núi, nhìn lên thấy đất đá bay tung toé, cả nhà đã kịp chạy đến đồi đất cao để tránh lũ an toàn. Sau tiếng nổ khoảng 3 phút, đất đá núi Voi ụp xuống san phẳng bản làng... Gia đình ông Tiện sau lũ dữ đã mất hết nhà cửa. Ảnh: Vũ Điệp. May mắn thoát nạn nhưng gia đình ông Tiện lại rơi vào tình cảnh trắng tay, toàn bộ nhà cửa và những tài sản đáng giá đều đã bị lũ cuốn hết nên phải sống nhờ nhà người thân. Mấy ngày qua, từ cơm ăn đến quần áo mặc, gia đình đều trông chờ từ hàng cứu trợ và giúp đỡ của người dân trong làng... Sau thảm họa, những người còn sống sót ở thôn Làng Nủ đối diện với tương lai mờ mịt. Họ không còn nhà cửa, đất đai canh tác hay tài sản. Trước mắt họ là cả một chặng đường dài gian nan. Chia sẻ, xây dựng Làng Nủ mới Khó khăn của người dân Làng Nủ những ngày qua phần nào đã được người dân cả nước chia sẻ. Những mảnh chăn, tấm áo, túi gạo đến đồ dùng thiết yếu vẫn đang được dòng xe cứu trợ vận chuyển về Làng Nủ hỗ trợ bà con. Bên cạnh đó, những khoản tiền hỗ trợ cụ thể cũng đã được các tổ chức, cá nhân gửi đến tận tay nhiều gia đình gặp nạn. Tuy nhiên, điều quan trọng lúc này với những người còn sống đó là một nơi ở mới an toàn. Chiều 12/9, khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thăm thôn Làng Nủ, anh Hoàng Văn Voi (35 tuổi) là một trong những người trực tiếp được Thủ tưởng trò chuyện thăm hỏi, động viên. Gia đình anh Voi có 5 người thì vợ và con trai đã bị thiệt mạng vì lũ quét, còn mẹ và con gái anh bị thương nặng phải cấp cứu. Thủ tướng thăm hỏi, chia sẻ với những đau thương mất mát của gia đình anh Hoàng Văn Voi. Ảnh: Thạch Thảo. Là người thay mặt bà con nói lên tâm tư nguyện vọng với Thủ tướng, anh Voi cho biết, sau trận lũ quét, bà con đã được chính quyền địa phương hỗ trợ thức ăn, quần áo và huy động lực lượng tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, hiện tại nhiều gia đình không còn gì nữa, mong Nhà nước giúp đỡ về đất đai, nhà cửa ở nơi an toàn. Khi chứng kiến những đau thương của người dân thôn Làng Nủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bật khóc. Thủ tướng yêu cầu các lực lượng tập trung tìm kiếm những người còn mất tích. Đối với 16 nạn nhân đang bị thương cần tập trung chữa trị, bằng điều kiện tốt nhất để có thể sớm được bình phục, trở lại cuộc sống bình thường. Nhanh chóng khôi phục cơ sở bị ảnh hưởng để các cháu đến trường sớm nhất có thể. Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Lào Cai tìm 1 - 2 địa điểm để khảo sát, đánh giá an toàn nhằm khôi phục lại bản mới cho người dân, chậm nhất đến ngày 31/12/2024 phải làm xong. Về nội dung khôi phục lại thôn mới, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, tỉnh sẽ khảo sát khu đất 20 ha và xin cơ chế để sớm thiết kế thi công, đồng thời kêu gọi cứu trợ giúp đỡ các hộ dân gặp nạn. Khung cảnh khu tái định cư được nhìn từ trên cao. Nơi này vẫn nằm trong địa giới của thôn cũ. Ảnh: Thạch Thảo Hiện nay, Quỹ Tấm lòng Việt đã đề nghị và được sự chấp thuận trên nguyên tắc của UBND tỉnh Lào Cai về việc phối hợp tham gia tái thiết, xây dựng lại nhà ở cho người dân thôn Làng Nủ. Theo kế hoạch, công trình nhà ở sẽ được xây dựng tại khu quy hoạch mới cùng một số công trình phụ trợ, như nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình cung cấp nước sạch. Hy vọng với sự chung tay đồng lòng của người dân cả nước, thôn Làng Nủ sớm được tái thiết để người dân sớm bình ổn cuộc sống.