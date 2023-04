Từ những ‘chuyến bay giải cứu’ nghĩ về quản trị công

Thực tế, tiêu cực đã xảy ra với các chuyến bay combo là một sự xâm phạm lợi ích công thứ nhất, tức là lợi ích của những công dân có nhu cầu về nước. Theo thông báo mới nhất của Bộ Công an, hiện có 54 bị can bị truy tố và một bị can bị truy nã với các tội danh đa dạng, như “Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài một bị can được xác định là lao động tự do, 54 bị can còn lại đều là cán bộ đang làm việc tại Bộ Ngoại giao và các cơ quan Nhà nước tại một số tỉnh, thành phố.

Những bài học quản trị

Những chuyến bay combo thời đại dịch chỉ là một trong vô vàn dạng thức hợp tác giữa chủ thể Nhà nước và chủ thể Tư nhân để phục vụ lợi ích công. Những gì diễn ra với các chuyến bay combo gợi ra một số bài học quản trị công:

Thứ nhất, các cơ quan Nhà nước vẫn là những chủ thể giữ vai trò then chốt, quyết định nhất đối với việc phục vụ và bảo vệ lợi ích Công, đặc biệt là trong những tình huống bất thường. Do đó, trong khả năng có thể về nguồn lực, chúng ta cần chuẩn bị những phương án, kịch bản đa dạng cho tương lai, để các chủ thể công có thể luôn sẵn sàng thực thi trọn vẹn bổn phận của mình trong bất kỳ tình huống nào.

Thứ hai, sự tham gia phục vụ lợi ích Công của các chủ thể tư nhân là cần thiết và tất yếu, cả trong giai đoạn hiện nay và tương lai. Tuy nhiên, điều chúng ta cần ý thức từ sự tham gia của các chủ thể tư nhân là sẽ luôn tiềm ẩn nguy cơ lợi ích Tư có thể được coi trọng hơn lợi ích Công, từ đó dẫn đến những tiêu cực, xâm phạm lợi ích Công.

Thứ ba, để có thể bảo vệ được lợi ích Công khi có sự tham gia của các chủ thể tư nhân thì cần tiếp tục hoàn thiện quy trình, quy định, bảo đảm sự rõ ràng, công khai, minh bạch, cũng như khả năng giám sát chặt chẽ, sớm phát hiện những biểu hiện tiêu cực.

Thứ tư, khả năng phục vụ và bảo vệ các lợi ích công trong những tình huống bất thường sẽ có ảnh hưởng rất mạnh và lâu dài đến lòng tin của người dân đối với các chủ thể công và thể chế công. Vì thế, cần xác định quan điểm nhất quán là giữ gìn và vun đắp lòng tin chính trị luôn là ưu tiên số một trong việc ứng phó với những tình huống bất thường.

Nguyễn Văn Đáng