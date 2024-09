Từ nay đến cuối năm, 12 con giáp nên làm gì để mọi chuyện hanh thông?

Trang 163 đưa ra dự báo những khó khăn, áp lực 12 con giáp có thể gặp phải vào cuối năm 2024. Tuổi Tý: Tuổi Tý có cơ hội thể hiện tài năng nhưng bản thân con giáp này khó kiểm soát cảm xúc. Ở nơi làm việc, lòng tự trọng cao có thể dẫn đến căng thẳng với đồng nghiệp và cấp trên. Để giải quyết những nguy cơ căng thẳng, tuổi Tý nên chú ý hơn đến lời nói và việc làm trong giao tiếp hàng ngày, giữ bình tĩnh, tránh những xung đột không cần thiết và học cách xử lý cảm xúc đúng cách. Tuổi Sửu: Tuổi Sửu phải đối diện với nhiều thách thức, biến động, nhất là áp lực tài chính. Các khoản chi tiêu có thể tăng lên vì nhiều lý do. Thế nên, tuổi Sửu cần lập kế hoạch chi tiêu và quản lý tài chính cẩn thận hơn. Bằng cách làm việc chăm chỉ và chủ động tìm cơ hội kiếm tiền, người tuổi Sửu có thể giải vây cho bản thân khỏi khủng hoảng kinh tế tiềm ẩn và kiểm soát tốt tình hình tài chính. Tuổi Dần: Tuổi Dần mặc dù có cơ hội kiếm tiền như đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu… nhưng cần nhớ rằng những lĩnh vực này mang rủi ro cao. Lời khuyên dành cho người tuổi Dần là không nên mạo hiểm. Ngoài ra, con giáp này nên cẩn thận trong tranh chấp của cải. Một số tuổi Dần thậm chí có thể trúng số giải cao. Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi kiếm tiền và tránh khoe khoang quá nhiều. Người tuổi Dần nên kín tiếng về tài sản, tiền bạc để giữ an toàn cho bản thân.

Người tuổi Dần nên kín tiếng về tài sản, tiền bạc để giữ an toàn cho bản thân. Ảnh: Financial Express Tuổi Mão: Với tuổi mão, công việc có thể gặp áp lực và khó khăn, cùng với sự quấy phá từ tiểu nhân. Có khả năng con giáp này dễ bị tẩy chay, cô lập. Tại nơi làm việc, người tuổi Mão cần luôn cảnh giác, đề phòng những mối đe dọa tiềm ẩn từ những người xung quanh và ứng phó kịp thời với những khó khăn có thể xảy ra. Tuổi Thìn: Người tuổi Thìn phải đối mặt với nhiều thăng trầm trong công việc, thu nhập không tốt. Ngoài việc phải đối mặt với khó khăn trong công việc, bản mệnh còn bị áp lực hôn nhân, định kiến từ phía từ gia đình. Những điều này có thể gây áp lực nặng nề lên tuổi Thìn. Do đó, hễ khi gặp chuyện, tuổi Thìn nên bình tĩnh, tham khảo ý kiến người tin cậy. Bằng cách củng cố sự tự tin, người tuổi Thìn có thể giải quyết khủng hoảng và tìm được hướng phát triển nghề nghiệp ổn định. Tuổi Tỵ: Sức khỏe của người tuổi Tỵ khá đáng lo. Do đó, trong cuộc sống hàng ngày, người tuổi Tỵ cần chú ý hơn đến tình trạng thể chất, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục điều độ. Đặc biệt đối với người lớn tuổi, cần hết sức cẩn thận để đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ và tránh mệt mỏi vì vận động quá mức. Tuổi Ngọ: Chi phí trong cuộc sống của tuổi Ngọ sẽ tăng lên. Vì vậy, con giáp này cần chi tiêu cẩn thận hơn. Ưu tiên của tuổi Ngọ từ nay đến cuối năm 2024 là tiết kiệm, cố gắng giảm bớt những chi phí không cần thiết để đảm bảo ổn định tài chính. Thông qua việc lập kế hoạch hợp lý và làm việc chăm chỉ, người tuổi Ngọ có thể giảm thiểu rủi ro tài chính và sống sót qua giai đoạn căng thẳng tài chính này. Tuổi Mùi: Người tuổi Mùi có thể gặp tổn thất về tài chính trong nửa cuối năm 2024. Các đối thủ cạnh tranh có thể sử dụng nhiều cách chẳng hạn như đánh cắp bí mật thương mại, lan truyền tin đồn và bôi nhọ… để giành lấy khách hàng và hủy hoại danh tiếng, sự nghiệp tuổi Mùi. Nếu gặp chuyện kể trên, người tuổi Mùi cần giữ bình tĩnh, tìm cách bảo vệ quyền và lợi ích của mình, đồng thời tăng cường cảnh giác trong môi trường kinh doanh. Tuổi Thân: Người tuổi Thân có thể có tâm trạng tồi tệ vào những tháng cuối năm 2024. Con giáp này dễ chìm trong đau khổ, thu mình và tránh né mọi người xung quanh. Tuổi Thân nên nhớ rằng cảm xúc ổn định rất quan trọng khi muốn làm giàu và ổn định sự nghiệp. Vì vậy, người tuổi Thân nên điều chỉnh trạng thái, duy trì tinh thần lạc quan, tích cực để vượt qua mọi khó khăn. Tuổi Dậu: Người tuổi Dậu có thể phải đối mặt với nhiều áp lực, khó khăn khác nhau, đặc biệt là sức khỏe. Vì vậy, tuổi Dậu nên để ý đến tình trạng thể chất và tìm cách chữa trị kịp thời khi cảm thấy không khỏe. Ngoài ra, việc tích cực điều chỉnh tâm lý và kiên cường trước khó khăn sẽ giúp tuổi Dậu vượt qua được thời điểm khó khăn. Tuổi Tuất: Trong nửa cuối năm 2024, tai nạn có thể xảy ra thường xuyên trong những việc tưởng chừng như suôn sẻ. Hễ khi gặp trắc trở, người tuổi Tuất cần phải suy nghĩ thực tế hơn, hành động thận trọng và coi khó khăn là cơ hội để rèn luyện. Tuổi Hợi: Người tuổi Hợi có khả năng hành động bốc đồng và liều lĩnh, bất chấp hậu quả nên rất dễ xảy ra xích mích với người xung quanh trong cuộc sống hàng ngày và ở nơi làm việc. Chuyện này ảnh hưởng không nhỏ đến các mối quan hệ cá nhân của con giáp này. Tuổi Hợi cần bình tĩnh, khéo léo hơn khi xử lý các tình huống, thấu hiểu và bao dung lẫn nhau để giải quyết êm đẹp những mâu thuẫn. Theo NLĐ