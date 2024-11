Chỉ với vài bước đơn giản, bạn có thể tự làm nước rửa bát tại nhà với nguyên liệu 100% thiên nhiên, giúp tiết kiệm chi phí và bảo vệ làn da. 1. Lưu ý khi sử dụng nước rửa bát tại nhà Nước rửa chén là thứ không thể thiếu trong căn bếp của mỗi gia đình, giúp làm sạch mọi vết bẩn, dầu mỡ trên bát, đĩa, nồi, xoong chảo... Phần lớn các sản phẩm rửa bát thương mại đều chứa chất tẩy hóa học có thể gây hại cho da tay và môi trường. Vì vậy, tự làm nước rửa bát tại nhà từ nguyên liệu thiên nhiên là giải pháp lý tưởng an toàn và tiết kiệm, thân thiện với cả sức khỏe và môi trường. Tự làm nước rửa bát hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên Dưới đây là những công thức tự làm nước rửa bát tại nhà 100% thiên nhiên mà bạn có thể áp dụng dễ dàng. Nước rửa bát từ chanh và giấm Chanh có tính axit tự nhiên, giúp tẩy sạch dầu mỡ và vết bẩn, trong khi giấm trắng giúp khử mùi và diệt khuẩn hiệu quả. Muối tinh giúp tăng cường khả năng làm sạch và diệt khuẩn của dung dịch. Bạn có thể tự làm nước rửa bát bằng chanh và giấm. (Ảnh: The Spruce) Nguyên liệu cần chuẩn bị: - Chanh tươi: 3-4 quả - Nước: 500ml - Giấm trắng: 1 chén - Muối tinh: 1/2 chén Trước tiên, bạn rửa sạch chanh để loại bỏ bụi bẩn, đem thái lát mỏng để dễ dàng giải phóng tinh dầu. Cho hết số chanh đã thái vào nồi cùng nước, giấm và muối, đặt lên bếp đun sôi trong khoảng 10-15 phút, khuấy đều để muối tan hoàn toàn. Sau khi nước sôi, bạn hạ nhỏ lửa và đun thêm 20 phút cho đến khi nước hơi sệt lại thì tắt bếp. Để hỗn hợp nguội bớt rồi đem lọc qua rây để loại bỏ cặn chanh, lấy phần nước trong và để nguội. Sau đó, bạn đổ hỗn hợp vào chai và bảo quản nơi thoáng mát để sử dụng dần. Tự làm nước rửa bát từ quả bồ hòn Bồ hòn là chất tẩy rửa tự nhiên có khả năng tạo bọt nhẹ, loại bỏ dầu mỡ và diệt khuẩn hiệu quả. Đây là nguyên liệu an toàn và thân thiện với môi trường, thích hợp cho cả gia đình. Cách làm nước rửa bát từ nguyên liệu thiên nhiên vừa bảo vệ da tay lại thân thiện với trường. (Ảnh: healthPost NZ) Nguyên liệu cần chuẩn bị: - Bồ hòn: 10-15 quả - Nước: 1 lít - Baking soda (tùy chọn): 1 thìa cà phê Quả bồ hòn đem rửa sạch, bóc lớp vỏ ngoài và bỏ hạt để lấy phần cùi. Ngâm bồ hòn với 1 lít nước trong vòng 12 tiếng hoặc có thể ngâm qua đêm, sau đó cho hết vào nồi, bật bếp đun sôi khoảng 40-50 phút rồi tắt bếp, để nguội. Khi hỗn hợp đã nguội, bạn đem lọc lọc lấy nước, có thể thêm một chút baking soda để tăng khả năng làm sạch. Đổ dung dịch vào chai và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần. Làm nước rửa bát từ vỏ trái cây và đường nâu Enzyme từ vỏ trái cây kết hợp với đường tạo ra chất tẩy rửa mạnh mẽ, giúp loại bỏ dầu mỡ và vi khuẩn. Dung dịch này còn có mùi thơm tự nhiên của trái cây, không gây khó chịu khi sử dụng. Cách làm nước rửa bát bằng vỏ trái cây rất đơn giản. (Ảnh: Bren Did) Nguyên liệu cần chuẩn bị: - Vỏ chanh, vỏ cam, vỏ bưởi - Đường nâu ( hoặc đường trắng): 1 chén - Nước lọc: 500ml - 1 hũ thủy tinh có nắp. Rửa sạch vỏ trái cây để loại bỏ bụi bẩn rồi đem thái nhỏ để dễ giải phóng tinh dầu. Cho toàn bộ vỏ trái cây đã thái nhỏ vào hũ thủy tinh rồi thêm đường và nước. Đậy nắp hũ và ngâm trong vòng 2-3 tuần để tạo ra dung dịch enzyme tự nhiên. Sau khi ngâm đủ thời gian, bạn đem lọc lấy nước cốt, đổ vào chai và sử dụng dần. Lưu ý khi sử dụng nước rửa bát tại nhà Nước rửa chén làm từ nguyên liệu thiên nhiên có nhiều lợi ích nổi bật, tuy nhiên khi sử dụng, bạn cần lưu ý: Kiểm tra da tay khi sử dụng: Dù là sản phẩm thiên nhiên, một số người vẫn có thể bị kích ứng nhẹ do các thành phần như chanh hoặc giấm. Hãy đeo găng tay nếu bạn có làn da nhạy cảm. Bảo quản đúng cách: Vì nước rửa bát thiên nhiên không có chất bảo quản, bạn nên làm với lượng vừa phải và bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Để lâu ngày, dung dịch có thể biến chất, mất mùi hoặc mất hiệu quả. Tốt nhất bạn nên bảo quản dung dịch trong ngăn mát tủ lạnh để thời gian sử dụng được dài hơn. Ngoài ra, cần bảo quản trong các bình lọ kín, sạch sẽ để duy trì chất lượng của nước rửa chén. Diệt khuẩn ở mức độ thấp: Nước rửa chén tự làm thường không tẩy mạnh, khả năng khử khuẩn chỉ ở mức độ thấp. Do đó, với chén bát hoặc đồ dùng quá bẩn, nhiều dầu mỡ hoặc để quá lâu, việc làm sạch sẽ kém hiệu quả. Trong trường hợp này, bạn hãy sử dụng nước nóng để tăng khả năng làm sạch của nước rửa bát tự chế. Kết hợp với giẻ rửa bát: Nước rửa bát tự làm thường không tạo nhiều bọt, do đó bạn cần sử dụng miếng giẻ rửa bát có tính hút dầu mỡ tốt để tăng hiệu quả. Trước khi sử dụng dung dịch trên đồ dùng mới, bạn nên thử trên một phần nhỏ để đảm bảo dung dịch không gây ảnh hưởng đến chất liệu. Theo VTC News