Từ hôm nay, những giao dịch ngân hàng nào có thể bị tạm dừng?

Từ hôm nay, 1/1, ngân hàng tạm dừng/hạn chế giao dịch đối với chủ tài khoản chưa cập nhật sinh trắc học hoặc có giấy tờ tùy thân (CCCD, hộ chiếu, thị thực... ) hết hiệu lực. Quy định mới này nhằm đáp ứng yêu cầu tại Luật Căn cước 2023, Thông tư 17 năm 2024 và Thông tư 18 năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Thông tư 17 và Thông tư 18 yêu cầu các tổ chức tài chính phải kiểm tra tính hiệu lực của giấy tờ tùy thân, xác thực thông tin sinh trắc học và cập nhật thông tin cư trú của khách hàng. Theo đó, từ ngày 1/1/2025, chủ tài khoản thanh toán/chủ thẻ ngân hàng sẽ không thể thực hiện các giao dịch trực tuyến và giao dịch chuyển/rút tiền bằng mã QR tại ATM nếu rơi vào tình trạng: chưa hoàn thành đổi số đối chiếu giấy khai báo và thông tin sinh trắc học đúng; chưa cập nhật tiện ích bổ sung thông tin mới thay thế cho giấy tờ tùy thân đã hết hiệu lực. Bên cạnh đó, Luật Căn cước 2023 quy định, tất cả giấy chứng minh nhân dân (CMND) 9 số và 12 số sẽ hết giá trị sử dụng từ ngày 31/12/2024, yêu cầu người dân phải đổi sang thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Điều này đòi hỏi các khách hàng cần cập nhật thông tin CCCD mới trong hồ sơ để không bị gián đoạn giao dịch. Những quy định này bảo đảm an toàn bảo mật thanh toán trực tuyến, từ đó hình thành không gian mạng lành mạnh, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt phát triển bền vững và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Khách hàng cá nhân có thể tự cập nhật sinh trắc học thông qua app (ứng dụng) theo hướng dẫn. Tuy nhiên, với những thiết bị không hỗ trợ NFC (công nghệ kết nối không dây), khách hàng cần đến bất cứ điểm giao dịch nào của ngân hàng để yêu cầu nhân viên hỗ trợ. Theo báo cáo của NHNN, tính đến nay, đã có khoảng 70 triệu tài khoản ngân hàng được xác thực sinh trắc học. Các ngân hàng vẫn đang nỗ lực hỗ trợ xác thực sinh trắc học cho khách hàng. Hơn 8,5 triệu tài khoản tại Vietcombank đã được làm sạch dữ liệu. Ảnh: Hoàng Hà. Từ đầu tháng 12/2024, các ngân hàng có lượng khách hàng lớn như Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank đều làm việc ngoài giờ để phục vụ khách hàng đến đăng ký. Thậm chí, Vietcombank và Agribank còn làm việc cả ngày nghỉ (thứ bảy, Chủ nhật) đến giữa tháng 1/2025 để phục vụ khách hàng. Hầu hết khách hàng đến quầy giao dịch xác thực sinh trắc học do điện thoại di động không hỗ trợ kết nối NFC hoặc thay đổi thông tin CCCD. Theo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), đến nay, VietinBank đã triển khai thu thập sinh trắc học được hơn 83% khách hàng hoạt động trên kênh số. Nhà băng này cũng vừa ký kết hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm RAR) - Bộ Công an. Hai bên sẽ triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID trên VietinBank iPay Mobile. Một loạt ngân hàng như Vietcombank, LPBank, NCB, Agribank,... cũng hợp tác với Trung tâm RAR. Khách hàng của những ngân hàng này có thể sử dụng thêm ứng dụng VNeID để thực hiện thu thập sinh trắc học và cập nhật giấy tờ tùy thân. Theo ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), việc triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID trên ứng dụng các ngân hàng và Trung tâm RAR - Bộ Công an là tiền đề vững chắc trong việc tăng cường hiệu quả quản lý, phát triển các dịch vụ tài chính điện tử một cách an toàn. Tại Agribank, đến nay, ngân hàng đã thực hiện làm sạch đến hơn 6 triệu tài khoản trong tổng số hơn 12 triệu khách hàng mở tài khoản tại ngân hàng này. Ngân hàng đang gấp rút triển khai làm sạch cho toàn bộ khách hàng và hướng tới toàn thể khách hàng cá nhân tại Agribank theo quy định tại Thông tư số 17 và Thông tư 18. Vietcombank cho hay đến nay đã có 8,5 triệu khách hàng cập nhật sinh trắc học thành công, con số này vẫn tiếp tục gia tăng, thuộc top đầu thị trường. Tại một số địa bàn khu công nghiệp, lượng khách hàng là nhân viên các nhà máy, công ty đến cập nhật sinh trắc học tăng đột biến, đặc biệt vào cuối tuần. Các chi nhánh này của Vietcombank đã huy động toàn bộ cán bộ nhân viên làm thêm để phục vụ khách hàng. Giao dịch nào vẫn được thực hiện? Tuy nhiên, nếu chưa xác thực sinh trắc học, khách hàng vẫn thực hiện được các giao dịch rút tiền tại máy ATM bằng thẻ vật lý. Vẫn thực hiện được các giao dịch bằng thẻ tại thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán (POS). Đối với khách hàng có giấy tờ tuỳ thân hết hiệu lực, ngân hàng sẽ tạm dừng giao dịch thẻ trên tất cả kênh giao dịch. Để không bị gián đoạn giao dịch, ngân hàng khuyến nghị khách hàng chưa cập nhật thông tin sinh trắc học và/hoặc chưa cập nhật thông tin giấy tờ tùy thân thay thế cho giấy tờ tùy thân hết hiệu lực thực hiện: Cách 1: Cập nhật thông tin sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng điện tử. Cách 2: Cập nhật thông tin sinh trắc học và giấy tờ tùy thân tại tất cả điểm giao dịch của ngân hàng trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần cập nhật thông tin sinh trắc học và giấy tờ tùy thân (còn hiệu lực) một lần tại ngân hàng. Khi thông tin sinh trắc học thay đổi hoặc giấy tờ tùy thân hết hiệu lực, khách hàng cần cập nhật bổ sung.