Tử hình kẻ hung hãn đâm tử vong một cảnh sát hình sự ở TPHCM

Chạy xe lạng lách, đánh võng, bị anh Duy là cảnh sát hình sự nhắc nhở và yêu cầu về đồn làm việc, Đoan rút dao đâm chết anh này. Hành vi côn đồ của gã đã phải trả giá bằng bản án tử hình. Ngày 9/12, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Đoan (38 tuổi, ngụ quận 4, TPHCM) tử hình về tội “Giết người”. Theo cáo buộc, tối 6/1/2023, sau chầu nhậu tại quận Tân Bình, Đoan rủ bạn là Võ Minh Thiện tới khu vực cầu Bình Lợi (quận Bình Thạnh) nhậu tiếp. Phát hiện thấy Đoan chở Thiện chạy xe lạng lách, anh Lê Thanh Duy công tác tại đội Cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội, Công an quận 10, chạy theo nhắc nhở và yêu cầu cả hai về công an phường gần nhất để làm việc. Bị cáo Phạm Văn Đoan. Ảnh: TP Không chấp hành, cả hai cự cãi lại rồi bất ngờ Đoan rút con dao giấu ở trong người ra đâm liên tiếp 5 nhát vào người anh Duy. Chứng kiến vụ việc, anh Thiện giữ con dao, ngăn không cho Đoan đâm anh Duy nữa. Khi Đoan lấy xe định bỏ đi thì bị anh Duy dùng cây ba khúc đánh vào vùng lưng. Bức tức, gã tiếp tục đâm liên tiếp vào vùng ngực anh Duy. Khi Đoan định bỏ trốn, anh Võ Tấn Phát (người đi đường) đã kéo xe lại khiến Đoan bị ngã. Lập tức, gã vùng dậy đâm một nhát vào lưng anh Phát khiến con dao bị gãy. Lúc này, người dân lao vào khống chế, bắt giữ Đoan giao cho công an. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Duy đã tử vong. Tại phiên tòa, bị cáo loanh quanh chối tội, không muốn bồi thường về dân sự và từ chối cả luật sư bào chữa. HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, côn đồ và manh động, xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng của người khác, gây mất trật tự xã hội nên tuyên bị cáo mức án như trên.