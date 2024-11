Tử hình đối tượng tham gia giết 6 người, trốn truy nã 43 năm trước

Sau khi cùng đồng bọn gây ra vụ sát hại 6 người ở Quảng Ngãi, Phan Thanh Việt đã rời khỏi địa phương, trốn lệnh truy nã suốt 43 năm. Ngày 12-11, TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Thanh Việt (sinh năm 1953, ngụ ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, thường trú trước khi phạm tội tại thôn An Hải, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về 2 tội danh: "Giết người" và "Cướp tài sản". Đây là đối tượng đã cùng đồng bọn gây ra vụ án mạng khiến 6 người tử vong gây chấn động 43 năm trước. Phan Thanh Việt tại phiên tòa Theo cáo trạng, do có quan hệ từ trước với các đối tượng Nguyễn Minh Châu (SN 1938), Bùi Văn Lâm (SN 1942), Võ Văn Thọ (SN1954) và Bùi Thanh Sơn (SN1957), cùng ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), nên bị cáo Phan Thanh Việt thống nhất sẽ vào TP HCM tìm những người có mong muốn vượt biên ra nước ngoài đưa về xã Bình Châu để thực hiện hành vi phạm pháp. Ngày 6-4-1981, bị cáo Việt cùng với Bùi Văn Tấn (sinh năm 1949, nguyên quán xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi) dẫn một số người muốn vượt biên ở TP HCM về xã Bình Châu, gồm có: Phạm Thị Phương Thảo (sinh năm 1957), Hoàng Vũ Anh (sinh năm 1942), Trần Thị Kim Phụng (sinh năm 1952), Nguyễn Tuấn Kiệt (sinh năm 1970); anh em ruột Trịnh Đức Bình (sinh năm 1955), Trịnh Đức Bắc (sinh năm 1962); Bùi Quang Ánh (sinh năm 1963) và 3 cha con ông Võ Bá Bửu (sinh năm 1941, tất cả cùng ngụ tại TP HCM). Sau đó, các đối tượng bố trí nơi ăn, chốn ở cho những người này. Tối 8-4-1981, Việt và Thọ dẫn 6 bị hại Bình, Bắc, Thảo, Anh, Phụng, Kiệt ra bãi cát khu vực bãi biển thôn Phú Bình, xã Bình Châu và ra tay sát hại cả 6 nạn nhân. Sau đó, cả nhóm rời khỏi hiện trường, về nhà Lâm phân chia tài sản cướp được, mỗi người 2 chỉ vàng, 50 đồng bạc, quần áo, đồng hồ, thức ăn... Phan Thanh Việt thời điểm bị bắt giữ Sau đó, Việt cầm thư vào TP HCM đến nhà ông Huỳnh Tòng (sinh năm 1927; trú tại phường 5, Quận 1, TP HCM, là anh của Hoàng Vũ Anh) nhận lấy 1 lượng vàng khi đã vượt biên thành công. Nhưng lúc này người thân bị hại đưa ra nửa tờ tiền 200 đồng, hỏi bị cáo Việt nửa còn lại đâu. Biết bị lộ, Việt nhanh chóng rời khỏi nhà bị hại, bắt đầu trốn chạy, sinh tại ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Chiều 10-4-1981, vụ việc được phát hiện khi chó moi xác chết ngoài bãi cát. Công an tỉnh Nghĩa Bình (nay tách ra tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định) tiếp nhận điều tra và bắt giữ Châu, Lâm, Sơn, Thọ. Rạng sáng 21-7-1982, Châu trốn khỏi trại giam, bị truy bắt, Châu chống trả và bị bắn chết. Ngày 27-8-1982, Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng xét xử tuyên án tử hình đối với Võ Văn Thọ, Bùi Thanh Sơn; chung thân với Bùi Văn Lâm (cùng tội giết người và cướp tài sản). Riêng Phan Thanh Việt trốn ở Cà Mau đã giấu kín thân phận, đến năm 1982 cưới vợ, sinh con. Đến ngày 5-1-2024, khi Phan Thanh Việt đang trốn truy nã tại ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau thì bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ sau 43 năm kể từ khi gây án. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 12-11, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo trùng khớp với lời khai của các đối tượng khác trong vụ án, áp dụng tất cả các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định. HĐXX TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt mức án tử hình về tội "Giết người" và 9 năm tù về tội "Cướp tài sản" đối với bị cáo Phan Thanh Việt. Tổng hình phạt cho bị cáo Việt là tử hình. Liên quan đến vụ án, Bùi Văn Tấn là người cùng Phan Thanh Việt đưa người muốn vượt biên về Quảng Ngãi. Tuy nhiên, quá trình điều tra, chưa xác định được Bùi Văn Tấn đang cư trú ở đâu nên Cơ quan điều tra chưa có căn cứ xử lý đối với Bùi Văn Tấn trong vụ án này.