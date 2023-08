Từ giao bánh pizza trở thành ông chủ công ty tỷ USD

Không hài lòng với mức lương 8 USD/giờ, anh và người bạn Lewis Morgan bắt đầu bán thực phẩm bổ sung trên mạng. Nhờ mua số lượng lớn họ kiếm được một khoản lãi nhỏ. Họ lấy tên trang web là Gymshark.

Việc bán thực phẩm bổ sung không dễ dàng, trong khi Ben Francis muốn mua quần áo khoe cơ bắp. Họ quyết định lấy tiền lãi mua máy in và máy may để thiết kế may quần áo thể thao. Các sản phẩm quần áo bán qua mạng.

Năm 2013, họ thuê một gian hàng tại BodyPower, chương trình thể hình lớn nhất ở châu Âu để tiếp thị sản phẩm tới các vận động viên.

Sau đó, họ quyết định táo bạo tặng miễn phí sản phẩm quần áo cho những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs). Từ đó giúp doanh số bán hàng hóa hàng ngày tăng từ 450 lên 45.000 USD. Gymshark chi trung bình 500 USD/tháng cho những KOLs.

Công ty đạt mức tăng trưởng trung bình 62%. Năm 2018, Gymshark khai trương trụ sở chính tại Soligulla. Sau đó, Ben Francis bắt đầu thiết lập các điểm giới thiệu sản phẩm ở các thành phố trên khắp thế giới.