Từ cô gái cụt 2 tay, phải ăn xin ngoài đường trở thành nữ CEO xinh đẹp: Đổi phận nhờ 2 CHỮ mà ai cũng biết nhưng không phải ai cũng làm được!

Thời thơ ấu, một tai nạn đã khiến Yang Pei mất đi hoàn toàn đôi tay. Năm 13 tuổi, cô định nhảy xuống dòng sông lạnh lẽo để kết thúc cuộc đời bi thảm. Năm 15 tuổi, cô phải chịu nhiều ánh mắt và sỉ nhục vì đi ăn xin trên đường phố . Năm 23 tuổi, cô tự học thêu thùa và trở nên nổi tiếng bằng chính đôi chân của mình.

Ở tuổi 24, cô đã dựa vào đôi chân của chính mình để xoay chuyển tình thế, mở công ty và trở thành nữ CEO. Cuộc đời của Yang Pei đầy thăng trầm, nhưng cô gái ngoan cường luôn nỗ lực chiến thắng số phận bằng chính đôi chân.

Tai nạn bất ngờ

Yang Pei sinh ra ở tỉnh Thiểm Tây vào năm 1990. Trong ấn tượng thuở nhỏ, quê hương của cô luôn là một nơi biệt lập. Yang Pei là con út trong gia đình có 4 người con nên được bố mẹ chiều chuộng. Khi còn nhỏ, cô rất nghịch ngợm, trèo cây và đào đất.

Mặc dù nghịch ngợm nhưng Yang Pei học rất giỏi, điểm số luôn thuộc top cao nhất. Cuộc sống thời thơ ấu của Yang Pei trôi qua êm đềm và hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Đến năm cô 9 tuổi, tai hoạ giáng xuống....

Do phát triển lạc hậu nên nhiều cơ sở vật chất trong làng lâu ngày không được bảo trì, gây ra rủi ro nhất định về an toàn, đặc biệt là máy biến áp gần nhà Yang Pei. Khi đi qua trạm biến áp, do nghịch ngợm nên cô kéo sợi dây, hậu quả dẫn đến bị điện giật, ngất lịm đi. Hai cánh tay của cô bị ảnh hưởng nặng nhất, phải cắt cụt để giữ mạng sống vì nhiễm trùng. Bất lực, bố mẹ cô không còn cách nào khác ngoài việc ký vào giấy đồng ý phẫu thuật với đôi mắt đẫm lệ.

Khi Yang Pei tỉnh dậy, cô thấy toàn thân được băng bó. Nỗi sợ hãi và đau đớn vô hạn khiến cô phải hỏi đi hỏi lại mẹ mình. Cô không muốn tin rằng mình đã hoàn toàn mất đi đôi tay và trở thành người tàn tật. Vì điều kiện gia đình không tốt, số tiền tiết kiệm ít ỏi cạn kiệt. Thương bố mẹ lam lũ và tự ti, cô không muốn tiếp tục đi học.