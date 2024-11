Tự chủ công nghệ đem đến sức sống mới cho doanh nghiệp Trung Quốc

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei chuẩn bị ra mắt chiếc điện thoại flagship 100% “made in China” từ phần mềm đến phần cứng. Mẫu smartphone Mate 70 dự kiến ​​ra mắt vào ngày 26/11 sẽ có HarmonyOS Next - hệ điều hành “cây nhà lá vườn” mà Huawei hy vọng có thể “chia ba thiên hạ” với iOS của Apple và Android của Google. Đây là minh chứng mới nhất cho thấy, các lệnh trừng phạt của Mỹ đã góp phần củng cố vị thế của đối thủ đến từ Trung Quốc. Tháng trước, tập đoàn này báo cáo doanh số đã tăng 30% so với cùng kỳ năm trước trong chín tháng đầu năm 2024. Việc ra mắt phần mềm trên Mate 70 dựa trên đà phát triển phần cứng từ năm ngoái, khi tập đoàn này ra mắt Mate 60, được trang bị bộ xử lý do chính họ phát triển và sản xuất trong nước, có khả năng đạt tốc độ gần 5G — một kỳ tích mà nhiều người ở bên kia đại dương tin rằng là không thể. “Đây là bước ngoặt quan trọng đối với Trung Quốc, được thúc đẩy bởi nỗi sợ rằng Mỹ có thể cắt đứt mọi thứ”, Paul Triolo, chuyên gia công nghệ tại Albright Stonebridge Group, cho biết. Huawei đặt mục tiêu xây dựng 100.000 ứng dụng "thuần" cho hệ điều hành bản địa. Ảnh: FT Các lệnh trừng phạt của Mỹ từ năm 2019 đã chặn mọi truy cập của Huawei vào Google Mobile Services, khiến doanh nghiệp này phải tự triển khai phiên bản HarmonyOS đầu tiên, dựa trên mã nguồn mở Android, cho phép các ứng dụng Android chạy trên điện thoại của họ. Trong khi đó, các lập trình viên của Huawei đã từng bước xây dựng HarmonyOS Next, còn được gọi là "Harmony bản địa" hoặc "Harmony thuần chủng". Các nhà phát triển ứng dụng cũng phải viết lại các ứng dụng để chạy trên cơ sở mã mới. Trong đó, việc tạo ra số lượng lớn các ứng dụng “bản địa” là yếu tố tối quan trọng với sự tồn tại và phát triển của hệ điều hành mới. Financial Times cho biết, Huawei đã tổ chức các trại đào tạo trực tuyến và ngoại tuyến, cũng như các khóa học cấp tốc để giúp lập trình viên phát triển ứng dụng từ cuối năm ngoái đến nay. "Chúng tôi có các nhóm ‘cầm tay hướng dẫn’ các nhà phát triển", một nhân viên bán hàng của Huawei, cho biết. Huawei nói rằng, họ đã chạy 15.000 ứng dụng gốc, bao gồm các phần mềm buộc phải có như dịch vụ nhắn tin WeChat của Tencent, trung tâm mua sắm trực tuyến Taobao của Alibaba và ứng dụng giao đồ ăn của Meituan. Tuy nhiên, những người dùng bản beta và nhà phát triển ban đầu cho biết, Next vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Một số ứng dụng quan trọng tại nơi làm việc của Trung Quốc vẫn chưa ra mắt và ít nhất một số trong số 15.000 ứng dụng còn thiếu chức năng cơ bản. “Chúng tôi chưa thể hỗ trợ WeChat Pay trong ứng dụng của mình. SDK [bộ công cụ phát triển phần mềm] của Baidu cũng không được hỗ trợ nên chúng tôi không thể sử dụng dịch vụ định vị của Baidu”, một nhà phát triển đang làm việc trên ứng dụng Next cho một tập đoàn nhà nước lớn phàn nàn. Đối với Huawei, việc triển khai hệ sinh thái đang trong quá trình hoàn thiện cho mẫu máy hàng đầu của mình, là một canh bạc kỳ vọng lượng người dùng trung thành sẽ bỏ qua những thiếu sót và thúc đẩy các nhà phát triển bắt kịp. Huawei cho biết, HarmonyOS ban đầu đã chạy trên 1 tỷ thiết bị và một số ứng dụng được xây dựng cho Next đang được cập nhật với tốc độ gần như hàng ngày. (Tổng hợp)