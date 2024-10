Từ câu chuyện của Negav: Sự nổi tiếng chỉ bền vững khi tử tế

Sự nổi tiếng sẽ kéo theo nhiều hệ luỵ, đôi khi tất cả bị thổi phồng lên hoặc nhận chỉ trích dữ dội… nhưng có một điều chắc chắn, nếu đủ tử tế thì sự nổi tiếng sẽ luôn còn mãi. Negav: Không chỉ là vạ miệng Negav là chàng rapper trẻ tuổi và khá mới mẻ trong showbiz Việt. Khác với nghệ sĩ đã hoạt động nghệ thuật nhiều năm, Negav mới chính thức bước chân vào nghề 4 năm. 4 năm với sự xuất hiện trong nhiều show truyền hình nổi tiếng như Hành Trình Rực Rỡ, 2 ngày 1 đêm, Anh Trai Say Hi... làm gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng, được chung nhóm, chung sân khấu với các đàn anh đàn chị có tên tuổi như HIEUTHUHAI và HURRYKNG… là một điều mà nhiều nghệ sĩ trẻ khác phải vật lộn mà chưa chắc có được. Thế nhưng đáng buồn, dù có trong tay tất cả những gì mà nhiều nghệ sĩ trẻ mơ ước, Negav đã tự đưa mình vào thế khó, bị liên hoàn phốt, khán giả tẩy chay, nhãn hàng quay lưng. Vì phát ngôn trong show truyền hình? Giữa hơn 22 nghìn khán giả, trong tiếng vỗ tay và reo hò không ngớt, Negav cầm míc hét lớn: “Mẹ đã thấy đúng khi con nghỉ học chưa?". Không chỉ vì phát ngôn này. Bởi nếu dừng lại ở đó thì Negva chỉ “mất điểm” bởi câu vạ miệng. Negav có thể tự bào chữa là nghệ sĩ trẻ, hoạt động nghề chưa lâu nên còn non nớt trong cách giao tiếp và phát ngôn trước công chúng. Nhưng không, khi chỉ cần một mồi lửa châm ngòi ở hiện tại, tất cả những gì lệch lạc trong quá khứ sẽ bùng lên, trở thành 1 "thế lực" đạp Negav xuống. Ngay sau phát ngôn bị phản ứng về chuyện học tập, Negav bị phát hiện sex joke với nhiều người nổi tiếng, nam lẫn nữ không chừa giới tính nào. Anh bị đào lại việc lập group có 3.000 thành viên, chia sẻ những topic nhạy cảm và đầy khiêu gợi về tình dục. Những bài viết có phát ngôn dung tục, mất kiểm soát, thể hiện sự quấy rối tình dục công khai và có vấn đề về đạo đức nghiêm trọng. Sự nổi tiếng sẽ còn mãi nếu đủ tử tế Từ câu chuyện của Negva cho ta thấy, nhiều nghệ sĩ Việt chưa nhận thức được ý nghĩa của thương hiệu "người của công chúng". Khi trở thành "người của công chúng", danh tiếng phải đi kèm trách nhiệm để hoàn thiện bản thân, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Bởi có những lỗi sai sẵn sàng được tha thứ, nhưng những lỗi sai thể hiện sự suy giảm đạo đức nghiêm trọng như của Negav, thì thật khó để tha thứ. Sự nổi tiếng sẽ đi kèm những hệ luỵ, đó là có người khen, người chê nhưng những lời nhận xét đó sẽ chẳng bao giờ “dìm” bạn xuống được nếu ngay từ đầu chọn sống là 1 người tử tế. Trong showbiz, có không ít nghệ sĩ Việt là minh chứng rõ nét nhất cho sự tử tế, không nổi tiếng bằng chiêu trò, phông bạt hay hào nhoáng… mà từng ngày ghi dấu trong lòng khán giả bằng sản phẩm nghệ thuật, bằng phát ngôn chuẩn mực và những việc thiện trong cuộc sống như ca sĩ Mỹ Tâm, ca sĩ Hà Anh Tuấn, ca sĩ Đen Vâu… Hay như Sơn Tùng M-TP, anh không sợ bị "đào" lại mọi tư tưởng trong quá khứ vì bất cứ thứ gì nói ra từ năm 17, 18 tuổi của Sơn Tùng cũng trong sạch vô cùng. Anh từng cảm ơn bố mẹ vì đã giáo dục mình để bây giờ không phải xoá bất kì bài nào trong quá khứ. Ngay cả khi đã nổi tiếng, Sơn Tùng vẫn liên tục nhắc nhở em trai Mono phải trân trọng việc học. Sau tất cả những phát ngôn, bình luận của Negav trên mạng xã hội, chắc hẳn nếu còn hoạt động với nghề nam rapper sẽ phải mất một thời gian rất dài để lấy lại được tình cảm của công chúng. Nhưng trước hết, thay vì chặn bình luận, khóa trang cá nhân, Negav cần đối mặt và đi lên bằng sự tử tế. Theo Gia Đình Việt Nam