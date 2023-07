Từ 25/8, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn dừng sản xuất 55 ngày để bảo dưỡng

Ông So Hasegawa, Tổng Giám đốc (GD) của NSRP, cũng chia sẻ thêm “Bảo dưỡng tổng thể là một phần quan trọng trong cam kết về an toàn của chúng tôi, cho phép tiếp tục đảm bảo an toàn trong sản xuất, cung cấp công việc ổn định và lâu dài cho doanh nghiệp và lao động địa phương cũng như tạo ra nguồn cung các sản phẩm xăng dầu có chất lượng cao trên cơ sở bền vững và dài hạn cho thị trường trong nước”.

Trong thời kỳ bảo dưỡng, các phân xưởng của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ tạm dừng hoàn toàn các hoạt động sản xuất. Để giảm thiểu tác động của việc tạm dừng sản xuất trong thời gian ngắn, NSRP đã chủ động triển khai sớm các phương án tối ưu nhằm xúc tiến khẩn trương quá trình bảo dưỡng, giảm thiểu thời gian bảo dưỡng mà vẫn đảm bảo chất lượng của công tác bảo dưỡng.

Cùng với đó, NSRP đang phối hợp và làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan để đảm bảo công tác bảo dưỡng tổng thể của nhà máy không ảnh hưởng tới hoạt động của thị trường xăng dầu trong nước cũng như người tiêu dùng.

Sau đợt bảo dưỡng tổng thể lần I này, NSRP tin tưởng rằng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ đẩy mạnh sản xuất, cung ứng kịp thời và ổn định các sản phẩm xăng dầu cho nhu cầu nhiên liệu của nhiều doanh nghiệp và người dùng ở thị trường Việt Nam trong nhiều năm tới.