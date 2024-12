Từ 2025, công dân được thu thập vân tay khi làm thủ tục xuất nhập cảnh

Theo Thông tư mới, Bộ Công an quy định cơ quan kiểm soát xuất nhập cảnh sẽ thu thập ảnh chân dung, vân tay của công dân tại các cửa khẩu theo quy định của pháp luật. Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 59/2024/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 74/2020/TT-BCA quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Theo Thông tư mới, từ ngày 1/1/2025, đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh có các nhiệm vụ: Kiểm chứng xuất nhập cảnh là việc xác nhận công dân Việt Nam đã hoàn thành thủ tục xuất cảnh hoặc nhập cảnh một cách hợp lệ, bao gồm đóng dấu kiểm chứng hoặc không đóng dấu kiểm chứng vào giấy tờ xuất nhập cảnh; (Ảnh minh họa: Bộ Công an). Thông tin về quá trình xuất cảnh, nhập cảnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh có giá trị thay thế dấu kiểm chứng đóng trên giấy tờ xuất nhập cảnh của công dân; Nhập thông tin của người xuất cảnh, nhập cảnh vào hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh và bổ sung các thông tin cần thiết; Kiểm tra, đối chiếu các thông tin nhân thân trong giấy tờ xuất nhập cảnh với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam qua kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp qua mạng chuyên dùng; Đóng dấu kiểm chứng vào giấy tờ xuất nhập cảnh của công dân xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu cảng và cửa khẩu biên giới đất liền chưa kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh... Tại Thông tư mới, cơ quan kiểm soát xuất nhập cảnh sẽ thu thập ảnh chân dung, vân tay của công dân tại các cửa khẩu theo quy định của pháp luật.