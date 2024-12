Từ 2025, biển số xe trúng đấu giá sẽ được gắn tem nhận diện

Tại Thông tư số 79/2024/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, Bộ Công an đã đề ra một số quy định mới liên quan đến đấu giá biển số xe. Thông tư số 79/2024/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 1/1/2025) quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, Bộ Công an đã đề ra một số quy định mới. Trong đó, toàn bộ quy trình và các nội dung liên quan đấu giá biển số xe sẽ được luật hóa. Theo đó, quy định mới cho phép đấu giá biển số xe ô tô cá nhân, biển số xe ô tô kinh doanh vận tải (nền vàng, chữ và số màu đen) và biển số xe máy. Giá khởi điểm dành cho biển số ô tô là 40 triệu đồng, còn giá khởi điểm đối với biển số xe mô tô, xe gắn máy ở mức 5 triệu đồng. Sau hơn 1 năm thực hiện, cơ quan chức năng đã thu về gần 4.500 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước thông qua việc đấu giá biển số. (Ảnh minh họa) Trước mỗi cuộc đấu giá, cơ quan chức năng sẽ công khai số lượng người đăng ký tham gia đấu giá đối với từng biển số. Dặc biệt, đối với biển số định dạng AAAAA (ngũ quý) và ABCDE thì mức giá khởi điểm đưa ra đấu lại từ sau lần thứ 2 là 500 triệu đồng (đối với ô tô) và 50 triệu đồng (đối với mô tô, xe máy). Thông tư cũng quy định, từ ngày 1/1/2025, biển số xe trúng đấu giá sẽ được gắn tem nhận diện riêng. Tem này hình tròn, đường kính 30mm, in bằng mực chống phai và có các công nghệ bảo an, chống làm giả; tem có nền màu đỏ và màu vàng, chữ và số màu xanh. Người trúng đấu giá biển số xe có nghĩa vụ nộp đủ tiền trong thời hạn 30 ngày từ thời điểm có thông báo kết quả trúng đấu gia. Tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký, cấp biển số xe. Sau thời hạn 30 ngày, người trúng đấu giá không nộp hoặc nộp không đủ tiền thì biển số xe sẽ được đấu giá lại, hoặc chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe. Từ ngày 1/1/2025, biển số xe trúng đấu giá sẽ được gắn tem nhận diện riêng. (Ảnh minh họa) Đồng thời, người trúng đấu giá mà "bỏ cọc" sẽ không được hoàn trả tiền đặt trước, tiền đã nộp và không được tham gia đấu giá biển số xe trong 12 tháng. Khách hàng trúng đấu giá biển số xe phải làm thủ tục đăng ký xe để gắn biển số trong 12 tháng, trường hợp bất khả kháng được kéo dài thêm 6 tháng. Quá thời hạn này, biển số xe được đấu giá lại hoặc chuyển vào hệ thống đăng ký và không được hoàn trả số tiền đã nộp. Được biết, sau hơn 1 năm thực hiện, cơ quan chức năng đã thu về gần 4.500 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước thông qua việc đấu giá biển số.