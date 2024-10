Từ 13/10, dừng miễn phí cho xe chở hàng cứu trợ qua trạm thu phí

Từ ngày 13/10, các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ sẽ không được miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ khi qua trạm thu phí. Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đề nghị dừng việc miễn thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Yagi). Theo Cục Đường bộ Việt Nam, để khắc phục hậu quả cơn bão số 3, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, ngày 13/9, Cục đã đề nghị miễn phí đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ khi đi qua trạm thu phí. Từ 13/10, xe chở hàng cứu trợ không còn được miễn phí qua trạm thu phí. Ảnh: Quốc Huy Việc miễn thu tiền cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ đã tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng hóa cứu trợ nhanh chóng đến các vùng bị ảnh hưởng do bão, lũ gây ra, giúp nhân dân khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất, được nhân dân cả nước đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, theo báo cáo của một số doanh nghiệp dự án, có một số xe đã lợi dụng chính sách miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ, không mua vé khi qua trạm, gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông tại các trạm thu phí. Những hành động này làm xấu đi hình ảnh cao đẹp của công tác từ thiện và gây khó khăn cho công tác tổ chức thu tiền sử dụng dịch vụ đường bộ của doanh nghiệp dự án. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đến nay, việc miễn thu tiền cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Để ổn định công tác tổ chức thu tiền sử dụng dịch vụ đường bộ của doanh nghiệp dự án, Cục đề nghị các cơ quan, đơn vị kiểm soát chặt chẽ các xe thuộc đối tượng miễn phí; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý các đối tượng lợi dụng chính sách miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trạm thu phí. Các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, VEC dừng việc miễn thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ khi đi qua trạm thu phí kể từ ngày 13/10.