Từ 1/7/2023: Sẽ cấp biển số ô tô, xe máy theo mã định danh cá nhân

Sau khi chủ xe làm thủ tục thu hồi, người mua xe làm thủ tục đăng ký sang tên xe tại cơ quan đăng ký xe nơi người mua xe có trụ sở, cư trú khi có nhu cầu.

Xe ô tô được gắn 1 biển số kích thước ngắn, 1 biển số kích thước dài

Theo đề xuất của Bộ Công an, biển số xe được sản xuất bằng kim loại, có màng phản quang, ký hiệu bảo mật Công an hiệu đóng chìm theo tiêu chuẩn kỹ thuật biển số xe cơ giới của Bộ Công an; riêng biển số xe đăng ký tạm thời được in trên giấy.

Về kích thước, xe ô tô được gắn 2 biển số. Cụ thể: 1 biển số kích thước ngắn có chiều cao 165mm, chiều dài 330mm; 1 biển số kích thước dài có chiều cao 110mm, chiều dài 520mm. Theo Thông tư hiện hành, ô tô chỉ được cấp 2 biển số kích thước ngắn. Nếu chủ sở hữu xe muốn cấp một hoặc hai biển dài phải chịu thêm kinh phí. Với xe mô tô vẫn thực hiện cấp biển số gắn phía sau xe, kích thước là chiều cao 140mm, chiều dài 190mm.