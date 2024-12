Từ 1/1/2025, học lý thuyết thi bằng lái xe online, toàn khóa không quá 90 ngày

Từ 1/1/2025, học viên thi bằng lái xe ở tất cả các hạng được phép học lý thuyết online, toàn khóa học đào tạo lái xe không quá 90 ngày. Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 35 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX); cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế; đào tạo, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2025. Ông Lương Duyên Thống, Trưởng Phòng quản lý phương tiện và người lái (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, điểm mới của Thông tư số 35 quy định, tất cả các hạng GPLX ô tô phải học lý thuyết đầy đủ. Tuy nhiên, ngoài hình thức học tập trung như quy định hiện hành, từ 1/1/2025 người học được phép học từ xa, tự học có hướng dẫn. Cụ thể, người có nhu cầu cấp GPLX các hạng: B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE phải học đủ chương trình lý thuyết theo quy định và được lựa chọn một trong các hình thức học như: Tập trung tại cơ sở đào tạo lái xe hoặc đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn theo quy định của pháp luật về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe. Từ 1/1/2025 có nhiều điểm mới trong đào tạo, sát hạch lái xe. Ảnh: Anh Hùng Đối với nội dung học thực hành lái xe, phải học theo hình thức tập trung tại cơ sở đào tạo lái xe. Việc học viên được học lý thuyết bằng hình thức online là điểm mới tạo điều kiện thuận lợi cho người học. Ông Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, từng nhiều lần đề nghị thay đổi hình thức học lý thuyết nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là trong bối cảnh mạng Internet phổ cập như hiện nay. Bởi vì quy định hiện hành cho phép người học lái ô tô hạng B1 được tự học các môn lý thuyết, chỉ kiểm tra tại cơ sở đào tạo. Các hạng khác đều phải học tập trung. Do đó, việc chính thức cho phép thực hiện đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn, tức là đào tạo trực tuyến, hoặc tập trung thay cho hình thức duy nhất đào tạo tập trung trước đây là một tiến bộ, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian cho cả người học và cơ sở đào tạo. Một điểm đáng chú ý khác tại Thông tư số 35 là bỏ môn nghiệp vụ vận tải. Theo đó, người học GPLX các hạng B, C1 học lý thuyết với các nội dung: Pháp luật về giao thông đường bộ; kỹ thuật lái xe; cấu tạo và sửa chữa thông thường; đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông; học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông. Về thời gian đào tạo lái xe ô tô, ông Thống cho biết, thông tư mới của Bộ GTVT quy định: Thời gian ôn tập, kiểm tra hết môn và nghỉ lễ, Tết để xây dựng tổng thời gian khóa đào tạo trong chương trình đào tạo lái xe không quá 90 ngày. Thời lượng các môn học, số kilomet xe chạy ở thông tư mới lần đầu tiên được gọi là "tối thiểu" so với quy định cũ. Thời gian toàn khóa học cũng bị hạn chế ở mức tối đa không quá 90 ngày với tất cả các hạng đào tạo. Đồng thời, quy định mới cũng ghi rõ: "Người học lái xe được kiểm tra kết thúc môn học khi tham dự tối thiểu 70% thời gian học các môn lý thuyết; học đủ thời gian và tối thiểu 50% số kilomet học thực hành lái xe trên sân tập lái; học đủ số kilomet và tối thiểu 50% thời gian học thực hành lái xe trên đường". Với việc giới hạn thời gian chương trình đạo tạo cũng giúp người học không còn trong tình trạng đăng ký nhưng trung tâm chỉ giữ chân mà không tổ chức học, thi sát hạch ngay. Điều này gây khó khăn cho học viên. Từ ngày 1/1/2026 sẽ cấp bằng lái xe theo mẫu mới Thông tư số 35 quy định từ ngày 1/1/2026 sẽ cấp bằng lái xe theo mẫu mới với hình thức theo quy định của Công ước Vienna 1968 (Công ước quốc tế về giao thông đường bộ và công ước về biển báo - tín hiệu đường bộ). Lý do là Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã luật hóa quy định về phân hạng bằng lái xe theo Công ước Vienna 1968. Theo đó, Thông tư cũng luật hóa quy định về mẫu bằng lái xe quốc gia theo Công ước này. Từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025, bằng lái xe vẫn được cấp theo mẫu bằng lái xe hiện hành nhưng phân hạng theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Theo quy định của Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bằng lái xe đã cấp trước khi luật có hiệu lực thi hành (từ 1/1/2025) được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên bằng lái. Khi đến thời hạn đổi bằng sẽ được cấp đổi theo hạng tương ứng được quy định tại luật này.