TS Nguyễn Duy Lân: Nghị quyết số 57-NQ/TW tạo động lực để kiều bào đóng góp cho đất nước

TS Nguyễn Duy Lân là đồng sáng lập Công ty Veramine, chuyên phát triển sản phẩm An ninh mạng cao cấp. Công ty của anh đã ký hợp đồng trị giá hàng triệu USD với các cơ quan như Bộ Quốc phòng Mỹ, Bộ An ninh Nội Địa Mỹ, Không quân Mỹ, Ngân hàng ANZ của Úc. Tại Việt Nam, Veramine đã cung cấp miễn phí các sản phẩm an ninh mạng và tổ chức các khóa đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan, tập đoàn và ngân hàng lớn. Trước đó, TS Nguyễn Duy Lân đã làm việc 9 năm tại Microsoft Research, nơi anh phát triển các dự án bảo mật cho hơn 20 sản phẩm chính của Microsoft. Anh có 8 bằng sáng chế quốc tế trong lĩnh vực bảo mật và là thành viên của Microsoft Crypto Board, chuyên kiểm tra và tư vấn các sản phẩm của Microsoft trong lĩnh vực mật mã.