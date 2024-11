Truyền thông Mỹ: Iran chuẩn bị tấn công quy mô lớn vào Israel, đánh từ Iraq

Iran có thể tấn công Israel bằng tên lửa đạn đạo và UAV từ lãnh thổ Iraq trong vài ngày tới. Thông tin trên được trang Axios dẫn 2 nguồn thạo tin từ tình báo Israel và nhận định Iran có thể hành động trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 5-11. "Cuộc tấn công dự kiến được thực hiện từ Iraq bằng cách sử dụng số lượng lớn máy bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo" – báo cáo cho biết và giải thích rằng sở dĩ cuộc Tehran tấn công Tel Aviv thông qua lực lượng dân quân ở Iraq nhằm tránh việc Israel tấn công đáp trả vào các mục tiêu chiến lược ở Iran. Israel và Iran đã thực hiện các cuộc tấn công "ăn miếng trả miếng" về phía lãnh thổ của nhau kể từ khi nổ ra xung đột ở Dải Gaza hồi tháng 10 năm ngoái. Israel và kình địch Iran thời gian qua liên tiếp có những cuộc tập kích "ăn miếng trả miếng" vào lãnh thổ của nhau. Ảnh: Israel hôm 26-10 ồ ạt oanh tạc vào Iran để trả đũa việc Tehran đã phóng khoảng 180 tên lửa hướng tới Tel Aviv hôm 1-10. Phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran hôm đầu tuần tuyên bố Tehran sẽ "sử dụng mọi công cụ có sẵn" để đáp trả các cuộc không kích của Israel. Trong khi căng thẳng tiếp tục gia tăng với kình địch Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu muốn thực thi bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào ở Lebanon. "Vấn đề chính là ... khả năng và quyết tâm của Israel trong việc thực thi thỏa thuận và ngăn chặn mọi mối đe dọa đối với an ninh của Tel Aviv từ Lebanon" – Thủ tướng Netanyahu nói với 2 đặc phái viên Mỹ hôm 31-10. Đặc phái viên Brett McGurk và Amos Hochstein của Mỹ đã có mặt tại Israel trong nỗ lực mới nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn ở cả Lebanon và Dải Gaza. Thủ tướng Netanyahu cũng nhấn mạnh ngoài việc đảm bảo an ninh thì việc đưa những người Israel phải di dời ở miền Bắc trở về nhà là những yếu tố chính của bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào với Lebanon. Phát biểu của Thủ tướng Netanyahu diễn ra ngay sau một cuộc tấn công của Hezbollah ở Lebanon vào Metula, miền Bắc Israel. Vụ việc khiến 5 người thiệt mạng, bao gồm 1 nông dân Israel và 4 công nhân nước ngoài, trong khi 2 thường dân khác thiệt mạng do trúng mảnh đạn gần thị trấn Kiryat Ata. Trong khi đó, phía Beirut cho biết một loạt các cuộc không kích của Israel đã giết chết 6 nhân viên y tế ở miền Nam Lebanon.