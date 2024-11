Truyền thông Hàn đồng loạt đưa tin vụ nữ du khách Việt tập yoga ở cung điện

Nhiều đài truyền hình, trang tin tức nổi tiếng Hàn Quốc như MBC, Nate, Chosun,... đồng loạt đưa tin về việc nữ du khách Việt tập yoga trước cung điện Gyeongbokgung ở Seoul. Trong bản tin phát sóng hôm 6/11, đài MBC của Hàn Quốc nhấn mạnh vụ việc người phụ nữ mặc trang phục bó sát, tạo dáng yoga cạnh cổng Gwanghwamun, cung điện Gyeongbokgung (cung Cảnh Phúc), đang gây ra nhiều bức xúc trong dư luận. Ảnh chụp màn hình Theo đó, nữ du khách trong vụ việc được xác định là chị H., sống ở Hà Nội. Chính chị là người đã đăng tải video và ảnh bản thân tạo dáng yoga ở các điểm đến nổi tiếng của Hàn Quốc trong chuyến đi hồi cuối tháng 10 vừa qua lên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi vấp phải làn sóng chỉ trích, chị H. lên tiếng phản bác rằng hành động của chị không vi phạm quy định và nhân viên bảo vệ ở đó cũng không cảnh cáo gì. Ảnh chụp màn hình Không chỉ đài MBC, các trang tin tức nổi tiếng Hàn Quốc như Nate, Chosun, Yonhap, DongA, The Joong Ang,... cũng đồng loạt đưa tin về sự việc này. Thậm chí, những hình ảnh chị H. tạo dáng yoga còn liên tục lọt top tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội của xứ kim chi. Trên trang cá nhân, Giáo sư Seo Kyung Deok của Đại học Nữ Sungshin cũng nêu ý kiến bức xúc trước vụ việc của nữ du khách người Việt. Ảnh chụp màn hình "Hành vi này không phù hợp tại một địa điểm lịch sử ở Hàn Quốc. Du khách có thể tự do tập yoga ở bất cứ nơi nào, nhưng nếu liên quan tới tài sản văn hóa của quốc gia khác, rõ ràng rất sai lầm", ông Seo nhận định. Ngoài ra, vị giáo sư cho rằng ban quản lý cung điện Gyeongbokgung cần đưa ra những biện pháp an ninh, ngăn chặn các trường hợp tương tự trong tương lai. Ảnh: vietnam.vn Cách đây không lâu, cộng đồng mạng Việt Nam cũng bức xúc trước những hình ảnh về các nhóm nữ du khách chiếm dụng địa điểm cột mốc Fansipan hay vị trí săn mây ở Đà Lạt để tạo dáng yoga, khiến nhiều người khác không thể chụp ảnh.