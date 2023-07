Truy tố nhân viên phục vụ quán karaoke đánh chết khách hàng

Khi đến cửa quán karaoke, Khánh thấy nhóm khách hát và nhân viên nữ đang xảy ra xô xát. Trong đó, ông N.K.C (54 tuổi) trong tình trạng say xỉn chửi bới Nguyễn Thị T. (20 tuổi, quê Hà Tĩnh). Khánh liền bảo nhóm nhân viên nữ về trước còn mình ở lại "giải quyết".

Thấy ông C. rời quán, Khánh và Giang đi theo. Đi một đoạn, hai bên dừng lại nói chuyện. Ông C. hỏi hai bị can: "Thích nói chuyện gì?". Khánh liền dùng cùi chỏ đánh mạnh vào phần đầu ông C. khiến nạn nhân ngã ra đường, co giật. Thấy vậy, Khánh và Giang lên xe bỏ chạy.