Truy tố cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên Nguyễn Thanh Tuấn

Trong số các bị can bị truy tố còn có nhiều cựu lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên như Nguyễn Thế Giang (SN 1974, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên); Lại Trung Hiếu (SN 1975, Phó Trưởng phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Ngô Quyết (SN 1974, cựu Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Văn Phong (SN 1960, cựu Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn môi trường, Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên)...

Nội dung cáo trạng xác định, bị can Châu Thị Mỹ Linh (Tổng giám đốc Công ty Yên Phước) là người chủ mưu thực hiện các hành vi. Cụ thể, bị can Mỹ Linh đã chỉ đạo Ngụy Quang Thuyên (Trợ lý Tổng giám đốc) khai thác, thỏa thuận, thống nhất, ký hợp đồng dịch vụ, chuyển nhượng trái pháp luật để Công ty Đông Bắc Hải Dương khai thác trái phép than tại Mỏ than Minh Tiến, với tổng khối lượng hơn 3 triệu tấn than và khoáng sản đi kèm, gấp 23,4 lần tổng sản lượng được cấp phép của thời hạn 18 năm.

VKSND Tối cao cho biết giá trị khoáng sản khai thác trái phép đã thanh toán giữa Công ty Đông Bắc Hải Dương và Công ty Yên Phước, tổng số hơn 1 triệu tấn than, hơn 419m3 khoáng sản đi kèm là hơn 145 tỷ đồng và giá trị hơn 1,5 triệu tấn than khai thác trái phép bị thu giữ; thu lợi bất chính hơn 213 tỷ đồng.