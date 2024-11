Truy tố 3 đối tượng tham gia tổ chức 'Năng lượng gốc trống đồng Việt Nam'

Ngày 10/11, Công an tỉnh Hải Dương thông tin về tổ chức “Năng lượng gốc trống đồng Việt Nam” gọi tắt là NLG hoặc NLG Energy University. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã hoàn thiện bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương truy tố 3 bị can là những đối tượng cốt cán của NLG về tội “Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Thủ đoạn lừa đảo của tổ chức “Năng lượng gốc trống đồng Việt Nam”

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hoạt động của Tổ chức "Năng lượng gốc trống đồng Việt Nam" tại Hải Dương.

Một trang Facebook của tổ chức "Năng lượng gốc trống đồng Việt Nam" do các đối tượng lập ra.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, cán bộ Phòng An ninh nội địa đã vào cuộc nắm bắt thông tin. Quá trình xác minh xác định, NLG do Lê Văn Phúc, quốc tịch Mỹ, sinh ngày 15/8/1956, quê huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) thành lập tại Mỹ.

Với lý thuyết của mình, Phúc cho rằng, trong vũ trụ có một nguồn năng lượng gọi là “năng lượng gốc”, nếu con người tiếp nhận được sẽ nâng cấp tần suất hoạt động của não bộ, kích thích tế bào gốc hoạt động, giúp cải thiện thể chất, tinh thần và giải quyết được các vấn đề về sức khỏe, lương thực - thực phẩm, nghèo đói, chiến tranh...