Truy tìm thanh niên dùng xe máy chặn đầu ô tô buýt, dọa hành hung tài xế

Nguyên nhân ùn ứ được xác định, do trước đầu xe buýt có xe máy chưa rõ biển kiểm soát đứng chắn. Khi đó, thanh niên điều khiển xe máy đang cầm vật như dao, đôi co đòi hành hung lái xe buýt. Lý do thanh niên đòi hành hung là do lái xe buýt tạt đầu xe máy anh ta.