Truy tìm phạm nhân trốn trại tạm giam ở Hà Giang

Phạm nhân Giàng Mí Sỳ. (Ảnh: CACC)

"Trưa 25/2, phạm nhân đã bỏ trốn khỏi cơ sở giam giữ tại Trại tạm giam, Công an tỉnh Hà Giang. Phạm nhân Giàng Mí Sỳ bị bắt về tội danh Trộm cắp tài sản, với mức án phạt 18 tháng tù giam, đang chấp hành án tại Trại giam Hồng Ca – Bộ Công an. Khi được trích xuất phục vụ điều tra vụ án khác, phạm nhân đã bỏ trốn khỏi cơ sở giam giữ Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Giang", thông báo của Công an tỉnh Hà Giang nêu rõ.