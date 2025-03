Truy thăng cấp bậc hàm vượt bậc với cảnh sát cơ động hy sinh ở Vũng Tàu

Ngày 4/3, được sự đồng ý của Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký Quyết định về việc thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ Hạ sỹ lên Thượng sỹ nghĩa vụ đối với chiến sỹ Nguyễn Ngọc Minh Nhật, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cùng ngày, Bộ trưởng Lương Tam Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân, đã ký quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng với gia đình Thượng sỹ Nguyễn Ngọc Minh Nhật nhằm chia sẻ những mất mát lớn lao của gia đình.