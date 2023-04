Truy thăng cấp bậc hàm trung tá cho thiếu tá CSGT bị tông tử vong

Trao đổi với gia đình, Thứ Trưởng Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ, Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an vô cùng thương tiếc đồng chí trung tá Nguyễn Xuân Hào. Đồng chí Hào là một người cán bộ tham gia trong chuyên án ma túy lớn mà Công an tỉnh Long An đang triệt phá.

Cùng đồng đội tham gia đấu tranh trong chuyên án, trung tá Hào đã tích cực phối hợp vớii đơn vị nghiệp vụ, trực tiếp tham gia ngăn chặn bắt các đối tượng tội phạm ma túy nguy hiểm và hy sinh.

"Sự hy sinh của trung tá Hào đã để lại sự mất mát cho gia đình nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an ghi nhận sự hy sinh dũng cảm của đồng chí và những đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc. Trước mất mát lớn lao này, mong rằng gia đình sớm vượt qua nỗi đau và tập trung lo chu toàn tang lễ cho trung tá Hào" - Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ.

CÔNG TUẤN - HÀ LONG