Truy thăng cấp bậc hàm đối với Trung úy công an hy sinh ở Thái Bình

Bộ Công an đã có quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung úy lên Thượng úy đối với chiến sĩ Đỗ Văn Tú, cán bộ Công an thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ, Thái Bình), hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Ngày 24/9, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an - đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung úy lên Thượng úy đối với chiến sĩ Đỗ Văn Tú, cán bộ Công an thị trấn An Bài. Quyết định có hiệu lực từ ngày 24/9. Thượng úy Đỗ Văn Tú (Ảnh: Gia đình cung cấp). Lãnh đạo Bộ Công an quyết định hỗ trợ gia đình Thượng úy Đỗ Văn Tú số tiền 100 triệu đồng được trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an Nhân dân. Trước đó, vào 21h50 ngày 22/9, anh Tú đang trong ca trực thì nhận được tin báo của quần chúng về một đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp tài sản tại tổ 5, thị trấn An Bài. Trung úy Đỗ Văn Tú được chỉ huy phân công xuống địa bàn để nắm tình hình. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tiếp cận đối tượng, Trung úy Đỗ Văn Tú đã bị đối tượng dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm nhiều nhát. Đồng đội, người dân đến tiễn biệt anh Đỗ Văn Tú về nơi yên nghỉ cuối cùng (Ảnh: Đ.T). Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Ban Thanh niên Công an tỉnh huy động hơn 100 đoàn viên thanh niên có cùng nhóm máu với Trung úy Đỗ Văn Tú tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh để hỗ trợ truyền máu, hy vọng cứu sống đồng đội. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Trung úy Tú đã không qua khỏi. 14 giờ sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ được đối tượng gây án là Võ Tiến Mạnh (21 tuổi, quê Kiến Xương, Thái Bình) khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình. Tối 23/9, Tỉnh Đoàn tỉnh Thái Bình thừa ủy quyền Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã về quê nhà tại xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ để truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm tới Trung úy Đỗ Văn Tú.