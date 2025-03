Truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc cho CSCĐ hy sinh ở Vũng Tàu

Ngày 5/3, Chủ tịch Nước Lương Cường đã ký Quyết định truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì đối với Thượng sỹ Nguyễn Ngọc Minh Nhật vì đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng công an nhân dân, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 4/3, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã ký quyết định truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Nhật.