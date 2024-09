Truy nguồn gốc dòng nước đỏ quạch tràn vào khu dân cư ở Hà Nội

Sau trận mưa lớn, nước màu đỏ quạch dâng cao, tràn vào nhà dân ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm khiến nhiều người lo lắng. Ngày 17/9, trả lời Báo điện tử VTC News, đại diện UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh nguyên nhân dòng nước "nhuộm đỏ" khu dân cư tại phường Cổ Nhuế 2. "Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi lập đoàn kiểm tra liên ngành. Trong sáng nay, các đơn vị tới hiện trường kiểm tra, tuy nhiên nước đã rút hết, bằng mắt thường không thể đánh giá. Chính quyền quận, công an và các đơn vị đang vào cuộc để điều tra, rà soát để xác minh nguồn nước này ở đâu và công tác chấp hành luật bảo vệ môi trường. Nếu phát hiện sai phạm, chúng tôi sẽ xử lý", đại diện UBND quận Bắc Từ Liêm thông tin. Nước màu đỏ tràn vào nhà dân, ngày 16/9. (Ảnh: Bảo An) Liên quan vụ việc, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết hiện tượng này lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn. Nhận định ban đầu có thể sau đợt mưa lũ khiến nước sông Hồng chuyển sang màu đỏ đậm. Công an quận Bắc Từ Liêm đang xác minh để tìm ra nguyên nhân chính xác. Theo người dân địa phương, từ trưa 16/9, dòng nước có màu lạ tràn vào khu dân cư phố Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2. Nước màu đỏ khiến người dân hoang mang. Người dân cho biết, nước từ cống ngầm của một cụm công nghiệp chảy qua khu dân cư đùn ra thứ nước màu đỏ quạch, về chiều thì ngập sâu. Đến chiều tối trời đổ mưa, nguồn nước đổ về nhiều khiến các hẻm của phố này ngập sâu, nước màu đỏ quạch tràn vào nhà dân. Ở một số con hẻm, ngước ngập sâu tới nửa bánh xe máy. Càng đi vào sâu các hẻm, màu nước càng đỏ đậm hơn, một số điểm có váng trên bề mặt. Minh Tuệ