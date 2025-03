Truy nã thêm một đối tượng trong đường dây lừa đảo của TikToker Mr Pips

Ngày 10/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trịnh Văn Thái (39 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, trú tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Theo công an, trước đó, trong quá trình tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của các bị hại và tiến hành điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng xác định Trịnh Văn Thái có liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do TikToker Mr Pips (tên thật Phó Đức Nam, 31 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú Hà Nội) cùng đồng phạm thực hiện.