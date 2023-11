Truy bắt thanh niên kề dao vào cổ cô gái cướp tài sản lúc rạng sáng

Nhận thông tin, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Liên Chiểu phối hợp Công an phường Hòa Khánh Bắc, Đội Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng khẩn trương có mặt tại hiện trường, truy bắt tên cướp.

Đến 19h30 ngày 31/10, lực lượng công an xác định nghi can là Lê Hồng Hải (31 tuổi, trú xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) và bắt giữ khi thanh niên này đang ăn nhậu tại phòng trọ ở kiệt 742 đường Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.