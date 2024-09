Trương Vũ Kỳ bị tung bằng chứng ngoại tình dù trước đó hùng hồn kêu oan

Trước đó, nữ diễn viên này còn công khai nói đạo lý hùng hồn vì bị tình trẻ lừa dối. Nhưng chỉ sau 1 buổi chiều, gió đã đổi chiều. Tối 10/9, Trương Vũ Kỳ nhận được vô số lời tán thưởng của khán giả khi mạnh mẽ lên sóng truyền hình kể chuyện bản thân bị tình trẻ Vu Thích lừa dối tình cảm. Tuy nhiên, gió đã đổi chiều trong ngày 11/9 khi nữ MC Cát Hiểu Thiến đăng đàn chỉ trích Trương Vũ Kỳ đạo đức giả, là "kẻ trộm còn đi tố người khác ăn trộm". Trên trang cá nhân, Cát Hiểu Thiến cho biết Trương Vũ Kỳ đã dan díu với chồng cô là doanh nhân Viên Ba Nguyên. Theo Cát Hiểu Thiến, người đẹp Mỹ Nhân Ngư trơ trẽn đến mức vụng trộm với Viên Ba Nguyên trong chính căn biệt thự của nữ MC. "Cô làm ra việc kinh tởm là lấy chồng người ta mà còn dám phán xét người khác lừa dối mình. Cô mà là nữ cường khí phách ư, tôi khinh. Cô hãy tự ngẫm về mặt đạo đức, cô có phải công dân tốt không? Thói khoa trương, dối trá của cô có ảnh hưởng đến cách giới trẻ nhìn nhận cuộc sống không? Cho mình cái quyền lừa dối nhưng lại không chấp nhận việc người khác lừa dối mình, thật nực cười. Chẳng phải cô và anh ta (Viên Ba Nguyên - PV) là 2 kẻ lừa dối được tạo ra để dành cho nhau sao? Tôi nói này Trương Vũ Kỳ, cô là con hồ ly đột nhập vào nhà tôi, trộm rác của nhà tôi...", Cát Hiểu Thiến chỉ trích.

Tối 10/9, Trương Vũ Kỳ tố nam diễn viên trẻ Vu Thích "cắm sừng" cô...

... thì đến sáng 11/9, người đẹp này đã bị MC Cát Hiểu Thiến bóc phốt làm "tiểu tam"

Theo Cát Hiểu Thiến, Trương Vũ Kỳ đã qua lại với Viên Ba Nguyên trong lúc cô và doanh nhân này vẫn còn là vợ chồng. Sau khi bị Cát Hiểu Thiến tố là "tiểu tam" và công kích trên MXH, Trương Vũ Kỳ tung màn hình tin nhắn hỏi Viên Ba Nguyên về thời điểm chia tay Cát Hiểu Thiến để phủ nhận cáo buộc bản thân giật chồng người khác. Trong tin nhắn, doanh nhân Viên Ba Nguyên cho biết anh ly hôn Cát Hiểu Thiến trước khi gặp gỡ, yêu đương và tái hôn lần 2 với Trương Vũ Kỳ. Theo Viên Ba Nguyên, anh có thỏa thuận ly hôn ghi rõ mốc thời gian chính thức đường ai nấy đi với Cát Hiểu Thiến. Ngay lập tức, Cát Hiểu Thiến đã đáp trả Trương Vũ Kỳ bằng việc tung CCTV ghi lại hình ảnh Trương Vũ Kỳ đến nhà cô vụng trộm với Viên Ba Nguyên trong lúc nữ MC đi công tác vào tháng 5/2016. Thời điểm này, Cát Hiểu Thiến và Viên Ba Nguyên đang là vợ chồng, ảnh cưới của họ còn được treo trên tường. Khi Cát Hiểu Thiến sắp về nước, Trương Vũ Kỳ rời đi và được doanh nhân họ Viên sắp xếp cho ở khách sạn. Ngoài ra, Cát Hiểu Thiến cho biết cô nắm trong tay bản ghi âm thỏa thuận ly hôn với Viên Ba Nguyên. Trong file ghi âm, chính miệng Viên Ba Nguyên thừa nhận anh đã cố ý ghi sai thời gian, từ tháng 9/2016 thành tháng 4/2016 trên thỏa thuận ly hôn, nhằm gian lận thời điểm chính xác “gian gian díu díu mập mờ” với Trương Vũ Kỳ. Cuối cùng, Cát Hiểu Thiến khẳng định cô gay gắt chỉ trích Trương Vũ Kỳ không phải vì còn lưu luyến Viên Ba Nguyên. Nữ MC chia sẻ quyết định vạch mặt Trương Vũ Kỳ vì không chịu được việc người có nhân phẩm tồi tệ như vậy lại được ca ngợi khắp nơi. Chưa kể, Cát Hiểu Thiến cũng không nuốt trôi cục tức, cô mất đi nhiều khách hàng vì chuyện ồn ào của gia đình mà lỗi vốn chẳng nằm ở bản thân. Trước bằng chứng mới của Cát Hiểu Thiến, Trương Vũ Kỳ không phản hồi.

Cát Hiểu Thiến cho biết quyết định vạch mặt Trương Vũ Kỳ vì không chịu nổi thói đạo đức giả, nói đạo lý của nữ diễn viên đình đám Trên mạng xã hội, nhiều khán giả tỏ ra thất vọng, ngán ngẩm trước hành động phá hoại tổ ấm người khác của Trương Vũ Kỳ. Họ cho rằng người đẹp này "không phải dạng vừa" gì. Tuy nhiên, cũng có netizen cho rằng Viên Ba Nguyên mới chính là người sai trái nhất trong drama tình ái khi lừa dối cùng lúc 2 người phụ nữ. Viên Ba Nguyên và Trương Vũ Kỳ kết hôn năm 2017, chỉ sau 70 ngày yêu. Không lâu sau, Viên Ba Nguyên bị cáo buộc nợ nần chồng chất và không có khả năng chi trả dù gắn mác doanh nhân giàu có. Tháng 9/2018, Viên Ba Nguyên tố cáo Trương Vũ Kỳ dùng dao tấn công anh trong lúc cãi nhau. Trương Vũ Kỳ phủ nhận và tuyên bố ly hôn chồng doanh nhân "rởm".

Viên Ba Nguyên và Trương Vũ Kỳ có cuộc hôn nhân chóng vánh và ồn ào Trương Vũ Kỳ sinh năm 1987, là nữ diễn viên được "vua hài" Châu Tinh Trì o bế. Ngoài ra, cô còn được gọi là "Song Hye Kyo Trung Quốc" vì có khuôn mặt giống diễn viên Hàn Quốc. Người đẹp nổi tiếng với các phim như Mỹ Nhân Ngư, Siêu Khuyển Thần Thông, Yêu Miêu Truyện, Bạch Lộc Nguyên... Trương Vũ Kỳ có đời sống tình ái rất phức tạp, với 2 lần đổ vỡ hôn nhân và 1 danh sách dài bạn trai. Trước Viên Ba Nguyên, Trương Vũ Kỳ kết hôn với đạo diễn Vương Toàn An, hơn cô 21 tuổi. Năm 2014, Vương Toàn An bị bắt vì tội mua dâm. Sau khi chồng ra tù, Trương Vũ Kỳ đệ đơn ly hôn. Sau 2 cuộc hôn nhân không hạnh phúc, Trương Vũ Kỳ hẹn hò doanh nhân Trương Tiền Hào, nghệ sĩ violin Lý Bính Hy, kém cô 8 tuổi và nam diễn viên Vu Thích. Hiện tại, mỹ nhân gợi cảm Cbiz qua lại với cầu thủ bóng rổ CBA Lưu Tử Kỳ, kém Trương Vũ Kỳ 12 tuổi.

Người chồng đầu tiên của Trương Vũ Kỳ là đạo diễn Vương Toàn An.

Sau loạt chuyện tình không có kết quả tốt đẹp với những người đàn ông hơn tuổi, nữ diễn viên chuyển sang hẹn hò với chàng trai kém tuổi. Năm 2021, cô qua lại với nghệ sĩ violin Lý Bính Hi, rồi đến Vu Thích.

Bạn trai hiện tại của mỹ nhân gợi cảm này là cầu thủ bóng rổ thuộc thế hệ gen Z Lưu Tử Kỳ. Theo Người Đưa Tin