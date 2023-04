Trường THPT kêu gọi hơn 2,6 tỷ đồng tổ chức kỷ niệm ngày thành lập

Theo tìm hiểu, kế hoạch này được ban giám hiệu Trường THPT Lê Văn Hưu, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa xây dựng, thông báo cho thầy, cô giáo, các thế hệ học sinh của nhà trường ủng hộ đóng góp để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.

Theo đó, dự kiến thời gian tổ chức lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào tháng 11/2023. Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, ban giám hiệu nhà trường dự kiến các hạng mục và kế hoạch công việc cần làm với tổng kinh phí thực hiện hơn 2,6 tỷ đồng.

Trong đó, dự kiến các hạng mục được xây dựng gồm: Nội thất nhà truyền thống 350-450 triệu đồng; sơn, làm lan can khu hiệu bộ ba tầng là 300 triệu đồng; xây dựng thư viện xanh là 200 triệu đồng; trang trí khuôn viên trường là 80 triệu đồng; biên tập, xuất bản và in kỷ yếu 1.500 cuốn là 225 triệu đồng; làm phóng sự, viết bài trên báo, đưa tin trên đài truyền hình, in báo, bảng biểu, lắp đặt panô, áp phích là 150 triệu đồng.