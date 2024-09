Trưởng thôn Kho Vàng kể 8 giờ chạy đua đưa 115 người lên núi tránh sạt

Chỉ trong 8 tiếng đồng hồ kể từ lúc phát hiện vết sạt lở đất, trưởng thôn Kho Vàng đã vận động 115 người dân di dời đến nơi an toàn. Chiều 13/9, vừa tất bật nhận đồ cứu trợ, phân phát cho người dân, anh Ma Seo Chứ (1991) trưởng thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu, Bắc Hà, Lào Cai) vừa kể cho phóng viên Báo điện tử VTC News nghe những giờ phút chạy đua với thời gian đưa 115 người dân của mình đi tránh lũ, thoát chết thần kỳ. Anh Chứ nhớ lại, ngày 9/9, thôn Kho Vàng trải qua 2 ngày thời tiết mưa liên tục, do đã được chính quyền xã, huyện phổ biến từ trước nên anh cùng một vài thanh niên trong thôn đi lên khu vực đồi phía sau thôn để kiểm tra và tìm một quả đồi hoặc núi có vị trí cao, bằng phẳng tính dần phương án di tản bà con. Nơi ở cũ của 115 hộ dân bị lũ quét qua. Hiện nay, 115 người dân đang sinh sống tại khu lán trại dựng tạm cách nơi ở cũ khoảng 20 phút đi đường rừng. “Khoảng 8h sáng, chúng tôi phát hiện vết sạt lở khoảng 20cm, liền huy động nhau đi chặt cây vầu về khu vực an toàn để dựng lán, sử dụng những tấm bạt có sẵn để che chắn, đưa bà con lên đó ở tạm, tránh trú một thời gian. Chúng tôi chạy đua với thời gian bởi biết rằng quả đồi phía sau có thể sạt, đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Từ lúc phát hiện đến khi mọi người an toàn đến nơi lán trại chỉ khoảng 8 tiếng đồng hồ. Đến 16h cùng ngày, tất cả 115 người dân đã đến nơi an toàn. Không ngờ sau khi mọi người lên đến nơi, ngày hôm sau quả đồi phía sau sạt lở xuống đúng khu thôn làng ở", anh Chứ kể. Khi mọi người di tản lên chỗ trú mới, tránh sạt lở, người dân chỉ mang theo những đồ thiết yếu như chăn màn, bát đũa, xoong nồi và ít gạo để nấu cơm. Trong số 115 người của thôn Kho Vàng di tản tránh sạt lở, có 50 trẻ em trong độ tuổi từ 0 - 15 tuổi. Trên khu vực bằng phẳng của ngọn núi, Trưởng thôn Chứ cùng thanh niên trong thôn dựng 14 chiếc lán, được che chắn bằng bạt, đóng cọc bằng tre. Trưởng thôn Ma Seo Chứ còn nhiều trăn trở với đời sống hiện nay của bà con thôn Kho Vàng. Những ngày đầu sinh hoạt tại khu lán trại, người dân khó khăn trăm bề. Thực phẩm và nước sạch đều thiếu thốn, những người dân cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể dựa vào nhau vì nhà cửa đã bị sạt lở, đất đá lấp hết. “Khi thấy lực lương chức năng tìm tới, chúng tôi vô cùng vui mừng, biết rằng mình đã được cứu sống. Mọi người mang cơm, gạo, mỳ tôm, lương khô và bánh kẹo. Ngày hôm sau, chính quyền xã và huyện mang theo rất nhiều đồ cứu trợ, giúp bà con ổn định cuộc sống”, trưởng thông Kho Vàng nhớ lại. Nói về tương lai của 115 người dân, anh Chứ cho biết, hiện tại việc quay về nơi ở cũ là không thể, bởi khu vực đó đã bị sạt lở nghiêm trọng. Vì thế, trong thời gian tới, anh Chứ và người dân mong muốn chính quyền địa phương sớm tạo điều kiện, tìm nơi ở mới an toàn để người dân di dời, xuống xây dựng lại nhà cửa, an cư lập nghiệp. Trả lời Báo điện tử VTC News, ông Nguyễn Quốc Nghi - Bí thư Đảng ủy xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà cho biết, thôn Kho Vàng được sáp nhập từ 2 thôn Bản Vàng và Kho Lạc. Những người dân chạy lên núi tránh sạt lở là những người thuộc thôn Bản Vàng trước đây. Ông Nguyễn Quốc Nghi – Bí thư Đảng ủy xã Cốc Lầu thông tin về việc người dân lên núi tránh sạt lở. Ông Nghi thông tin thêm, việc người dân tìm nơi an toàn để tránh sạt lở không phải là hành động tự phát mà có sự vận động, hướng dẫn, chủ động hỗ trợ của trưởng thôn. “Trước khi cơn bão số 3 tới, chúng tôi đã liên tục làm việc với các địa phương để phổ biến các biện pháp phòng chống bão lũ, sạt lở đất. Trưởng thôn được chúng tôi liên lạc phổ biến liên tục vì nhóm dân trong đó có địa hình hiểm trở rất khó khăn. Trưởng thôn rất tích cực và nhanh nhạy, theo chỉ đạo đã tìm hiểu, đưa người dân về nơi an toàn để tránh sụt lở. Sau khi cơn bão đi qua, khu vực đó mất hoàn toàn liên lạc và tín hiệu. Chúng tôi đã cử đoàn cán bộ tới kiểm tra, phải mất 2 ngày mới tiếp cận được thôn làng và biết mọi người đã đến nơi an toàn. Vì thế, gọi là mất tích thì không chính xác”, ông Nghi nhấn mạnh. Trước đó, đại diện UBND xã Cốc Lầu cho biết, trưa 11/9, chính quyền địa phương vượt 15km và đã tìm thấy 17 hộ với 115 người dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu. Ngày 9/9, khi phát hiện nguy cơ sạt lở trên địa bàn thôn Kho Vàng, 115 người dân nói trên đã chủ động di chuyển lên một ngọn núi cao cách thôn khoảng 1km để dựng lán trú ngụ tạm thời.