Trường quốc tế đóng cửa, ôm 14 tỷ đồng học phí

Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Chồi Xanh do bà Catherine Clare Mckinley, quốc tịch Anh, làm chủ sở hữu. Bà Catherine đã về nước, hiệu trưởng người Việt vẫn còn nhưng hầu như không được can thiệp vào việc điều hành.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Chồi Xanh (tên cũ là Trường Quốc tế Chồi Xanh) được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép thành lập vào năm 2014 và đổi vào năm 2019. Trường do Công ty TNHH Giáo dục Chồi Xanh Việt Nam làm chủ đầu tư. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam đã công nhận bà Thái Thị Quyên làm Hiệu trưởng từ ngày 12/1/2022.

Bảng tên Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Chồi Xanh đã bị tháo dỡ.

Năm 2014, giai đoạn mới thành lập, trường quốc tế này có quy mô nhỏ. Hầu hết học sinh ở lứa tuổi mầm non và tiểu học là con em người có quốc tịch nước ngoài đang sống và làm việc tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Từ năm học 2020-2021, dịch bệnh COVID-19 khiến Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Chồi Xanh gặp khó khăn trong tổ chức dạy học, nhất là công tác tuyển sinh. Do là trường tư thục, nguồn thu học phí sụt giảm nên các hoạt động bị ảnh hưởng.