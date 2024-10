Trưởng nhóm rời đi, từ nay chủ nhân bản hit 'Thanh xuân' sẽ ra sao?

Nhân sự kiện trưởng nhóm Phương Cào rời Da LAB, các thành viên Thỏ, Quách Văn Thơm và Long (Emcee L) có buổi chia sẻ với phóng viên VietNamNet. Tôn trọng sự rời đi của trưởng nhóm Phương Cào - Phương Cào rời nhóm đồng thời vắng mặt hôm nay, liệu cuộc trò chuyện có thể trở nên nhạy cảm và một chiều? Thỏ: Chúng tôi chia tay văn minh, vui vẻ, không đòi quà. Hai bên già cả rồi, đến nay cũng một thời gian đủ lâu rồi. Chúng tôi đã bàn bạc rất kỹ, mọi thứ được giải quyết thấu đáo. Chẳng qua hôm nay Cào không có mặt vì... lười thôi. - Lý do là gì? Thỏ: Anh Cào mong muốn đi con đường riêng trong âm nhạc và công việc ngoài nghệ thuật. Bốn người chúng tôi có cá tính rất khác nhau. Khi làm việc nhóm, chúng tôi phải dung hòa, hướng tới cái chung, thành ra mỗi người không phát huy được hết cá tính. - Da LAB đâu hoạt động quá thường xuyên, thỉnh thoảng mới comeback mà? Trong thời gian đó, mỗi người có thể làm việc riêng, ở bên gia đình hay ra bài riêng ào ào như Emcee L, sao nhất định phải rời nhóm? Thơm: Cái này là lựa chọn của mỗi người. Mục tiêu cuối cùng vẫn là tất cả cùng hạnh phúc. Chúng tôi U40 hết rồi, sống với nhau đến mười mấy năm, quá thấu hiểu rồi. Đến một giai đoạn nào đấy, chúng tôi có thể không làm việc chung nữa nhưng vẫn phải sống với nhau ngoài đời chứ. Không nên vì điều gì mà cố duy trì làm những việc bản thân thấy không vui vẻ, hạnh phúc.

"Moon" là album đầu tiên và cuối cùng có mặt đủ 4 thành viên. Ảnh: NVCC Thỏ: Giống trường hợp bạn làm lâu năm trong công ty, lương vẫn cao, quan hệ đồng nghiệp vẫn tốt nhưng không ít người vẫn rời đi vì muốn làm mới bản thân. - Nhưng Phương Cào còn là founder, CEO đấy! Thỏ: Chủ tịch Hội đồng quản trị và các cổ đông chiến lược vẫn ngồi đây cơ mà? Long: Sẽ ảnh hưởng đấy nhưng cá tính âm nhạc của 3 người còn lại hoàn toàn có thể tiếp tục con đường mà Cào đã đặt ra. Sau này, nếu Cào muốn kết hợp 1-2 bài cũng bình thường luôn. Chúng tôi là anh em, 4 gia đình đều chơi với nhau, có những nhóm chat chung. Bố mẹ, vợ con chúng tôi đều biết nhau mà. - Các anh dự liệu cảm xúc của người hâm mộ thế nào? Thỏ: Fan cứng sẽ buồn đấy, tất nhiên, chuyện chia ly ai chẳng buồn. Dù vậy, công bằng mà nói, Việt Nam không nhiều nhóm nhạc đi đến 17 năm như Da LAB. Ai cũng biết đến lúc nào đó sẽ phải chia tay mà. - Các anh có giật mình khi đi với nhau lâu đến vậy? Long: Lúc thành lập nhóm chẳng nghĩ đâu, nhóm nhạc sinh viên mà, sao nghĩ nó lâu dài đến thế được. Thỏ: Chúng tôi cứ đi thôi, không nghĩ gì cả. Ngược lại, chuyện chia ly lúc nào cũng nghĩ. Long: Da LAB là nhóm nhạc rất đặc biệt, luôn sẵn sàng cho mọi tình huống. Chúng tôi quá hiểu nhau nên không thường xuyên họp mặt, đi ăn... Thơm: Nếu thành viên nào cần giúp đỡ, người còn lại sẽ có mặt. Anh Thỏ mở quán café nhưng chúng tôi đâu tụ tập, tán phét. Bốn ông sống ở 4 góc Hà Nội, ông Long còn ra tận Hưng Yên. Thành ra bốn người chả cần nhau lắm, quanh năm có việc gì thì gọi. Đó là cách chúng tôi duy trì tình bạn 17 năm. Thỏ: Có một thời gian, tôi suy nghĩ nhiều về sự chia ly. Lần Cào định rời nhóm trước đây, vì tôi can ngăn mà Cào ở lại thêm một thời gian. Bây giờ tôi thoải mái đón nhận việc gì đến sẽ đến, thậm chí động viên anh ấy rời đi.

Ba thành viên còn lại của Da LAB trong buổi phỏng vấn. Vết thương nào cũng cần thời gian hàn gắn - Các nhóm nhạc ở Việt Nam hay trên thế giới thường giống nhau: cứ 1 thành viên rời đi, nhóm có trụ lại cũng không lâu sẽ tan rã. Da LAB không sợ cái "dớp" đó? Thơm: Trước đây là cái ghế 4 chân thì giờ là kiềng 3 chân, vững hơn chứ. Nhiều khi đi diễn có thành viên vắng mặt, chúng tôi vẫn "cân" được. Những khó khăn, khoảng trống chủ yếu là thói quen ra vào nhìn thấy nhau, sẽ phải đối mặt thôi. Vết thương nào cũng luôn cần một khoảng thời gian để hàn gắn. Chúng tôi đều chuẩn bị tinh thần cũng như dự liệu cho việc này. Sẽ qua thôi, dù sớm hay muộn. Nhóm tự tin sẽ hoạt động ổn. Thỏ: Đằng nào cũng đang đi xuống rồi mà. Khinh khí cầu đang rơi, vứt bớt một ông có khi lại bay lên! Thơm: Nghĩ lạc quan thì trước đây cát-sê chia 4, giờ chỉ phải chia 3 thôi. Long: Bớt tiền vé máy bay, make up... có khi phải giảm cả lương trợ lý vì giờ chỉ phải phục vụ 3 ông thôi.

Từ trái sang: Thỏ, Quách Văn Thơm và Long (Emcee L). - Kế hoạch tuyển thành viên mới thế nào? Thỏ: Ai có khả năng, điều kiện cứ liên hệ. Tốt nhất là cao to, trẻ đẹp vì chúng tôi già xấu cả rồi. Kế đến là có điều kiện về tài chính. Hieuthuhai hay Mono thì tốt quá. Thơm: Anh nghĩ mình chia cát-sê nổi không? - Long (Emcee L) hiện có hoạt động solo rất nổi bật sẽ ảnh hưởng đến nhóm thế nào, nhất là nhóm vừa vắng 1 thành viên? Thỏ: Chúng tôi có luật nếu nhận show riêng sẽ ưu tiên cho Da LAB nhưng không hạn chế hoạt động cá nhân của các thành viên. Long: Nếu cá nhân chăm chăm nhận show riêng chắc chắn ảnh hưởng đến nhóm. Khi phát hành sản phẩm cá nhân, tôi muốn đánh mạnh vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất. Chẳng may sau này Da LAB ngưng hoạt động, tôi cũng có phương án an toàn cho mình. Dù vậy, tôi biết chừng mực, dành những gì tốt nhất cho nhóm. Những bài đã gửi nhưng Da LAB thấy không hợp, không hứng thú mới phát hành riêng đấy chứ. - Anh Thỏ, anh Thơm chuẩn bị gì chưa? Người ta có phương án an toàn rồi kìa? Long: Anh Thỏ có nhà ở phố Trần Hưng Đạo. Thỏ: Ối! Nếu nghỉ hát, tôi sẽ đi làm tài xế taxi sân bay. Tôi cũng nghĩ đến hoạt động solo nhưng tiếc là mình không có tài năng nên thôi. Ngoại hình cũng phù hợp đóng phim, chỉ là đến giờ chưa ai nhận ra để mời. Thơm: Tôi chờ 2 ông kia nghỉ mới tính tiếp. Ngày xưa, chúng tôi hoạt động solo nhiều rồi, thành ra giờ cũng chán. Đi một quãng đường dài, không tránh khỏi lúc mệt mỏi - Anh Thỏ sao cứ hay nhắc đến các cụm từ: già, đi xuống, qua thời... nhỉ? Ngoài kia, bao ca sĩ nghỉ hát vài tháng, khán giả đã quên sạch. Đâu phải nhóm nhạc nào cũng có đặc quyền mải rong chơi đâu đó, thỉnh thoảng trở lại vẫn được đón nhận rần rần? Thỏ: Cũng có thể. Đi một quãng đường dài không tránh được có lúc thực sự mệt mỏi, trì trệ. Tầm tuổi tôi lên sân khấu nhảy nhót vất vả chứ. Dù vậy, anh góp ý khiến tôi giật mình nghĩ lại. Có lẽ, gần đây tôi tâm tư hơi nhiều, nhất là bận rộn ra mắt album. Từ giờ, tôi sẽ tự tin hơn.

Thỏ, Quách Văn Thơm và Long (Emcee L) tin có thể giữ lại thương hiệu Da LAB. - Việc chia chác doanh thu từ kênh YouTube thế nào? Hẳn phải chỉnh lại tỷ lệ cho thành viên rời nhóm nhỉ? Thỏ: Có thể tách riêng doanh thu từng bài mà. Chúng tôi đã bàn tính, thống nhất vấn đề này. Những gì Cào đã đóng góp cho Da LAB chắc chắn sẽ nhận lại đầy đủ. - Cuộc sống ngoài âm nhạc của các anh có những gì? Thơm: Tôi hầu như ở nhà chơi với con và tập gym. Long cũng chơi thể thao, có mấy khoản đầu tư. Long: Không phải tôi tham, xem như có khoản tiết kiệm thôi. Anh Thỏ cũng mở quán café. - Nghe nói, doanh thu khoảng 50-100 triệu đồng? Thỏ: Khoảng đó. Không cao đâu, chủ yếu để mọi người có chỗ giao lưu. Tôi không dám nghỉ hát vì sợ không có tiền bù lỗ đây này. - Trong bộ ba, anh Thơm là người duy nhất không lo lắng gì? Thơm: Chắc do trí tuệ thấp nên vô tư hơn các anh em. Tài khoản Telegram của tôi lấy tên "Không có trí tuệ" mà. Mỗi lần trợ lý có việc đều gọi: "Anh Không có trí tuệ ơi...". Trả lời phỏng vấn cũng vậy, khi 2 người này đang phản hồi câu hiện tại, tôi chỉ vừa nghĩ xong câu trả lời cho câu hỏi trước đó. - Nhìn lại hành trình 17 năm bên nhau, là thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả, Da LAB thấy điều gì? Long: Không đến nỗi nào. Có một chút buồn buồn, giận dữ, có ngọt ngào lẫn cay đắng. Đến tầm này cũng chẳng còn gì để hối tiếc. Chúng tôi đã đạt được những thành công nhất định. Chắc chắn nhạc Việt đã có tên Da LAB như một nhóm nhạc có bề dày hoạt động, có một số bản hit được đón nhận. Cũng là thành công không dễ đạt được nên chúng tôi hài lòng. Thỏ: Hồi nhỏ, 3 anh em đều ao ước làm ca sĩ, nổi tiếng, giờ đã đạt được rồi. Thơm: Đâu, em ước mơ làm nhân viên văn phòng. Long: Ngày xưa, chúng tôi rất vô tư, hầu như chỉ biết làm nhạc rồi đăng lên mạng. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày ngồi đây nói về những chuyện thế này. Sau này, nhóm hoạt động chuyên nghiệp mới có những sản phẩm lớn, hoạt động truyền thông. Thỏ: Đi hát lâu cũng có cái vui, nhiều người hâm mộ Da LAB bây giờ thành bố mẹ cả rồi, con cái họ lại tiếp tục nghe nhạc, ủng hộ Da LAB. Chúng tôi xúc động khi trở thành thanh xuân của nhiều thế hệ. Theo Vietnamnet