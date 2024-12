Trưởng nhóm Mây trắng kể thời đi hát chỉ vì tiền, không muốn quay lại showbiz

Trước khi dừng hoạt động, Thu Ngọc - trưởng nhóm Mây Trắng cảm thấy việc đứng trên sân khấu chỉ để kiếm tiền chứ không phải đam mê. Trong talkshow mới đây, ca sĩ Thu Ngọc cho biết cô mất nhiều thời gian đắn đo, suy nghĩ trước khi đồng ý tham gia Chị đẹp đạp gió 2024. Cô nói: “Lúc đầu chưa tham gia, tôi rất hồi hộp và suy nghĩ rất nhiều. Tôi ngừng tham gia hoạt động nghệ thuật đã lâu nên không biết khi quay lại mọi người có nhớ mình không, các em Gen Z có biết tôi là ai không? Thêm vào đó, tôi đã nghỉ hát mười mấy năm, các kỹ năng ca hát, biểu diễn cũng đã quên đi một phần. Nhưng khi quay trở lại. tôi được mọi người đón nhận và ủng hộ. Tôi thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi không nghĩ mọi người vẫn còn nhớ đến mình!”.

Thu Ngọc chia sẻ lý do tham gia gameshow không phải vì muốn quay lại showbiz. Thu Ngọc tự nhận bản thân là một người chu toàn, cô đánh giá mình đã làm không tốt tại sân khấu ra mắt vì những trục trặc không đáng có. Dù nữ ca sĩ đã thể hiện tốt và được khán giả đón nhận nhưng cô vẫn gửi lời xin lỗi đến mọi người vì chưa thỏa mãn được kỳ vọng dành cho mình. Tham gia một chương trình truyền hình thực tế, trưởng nhóm Mây Trắng không sợ bị khán giả chê nhạt. Cô biết ơn sự quan tâm, nhận xét của những người theo dõi vì giúp bản thân thấy được những điều mình không để ý. Thu Ngọc cho rằng mỗi người một tính cách, khán giả vì yêu mến nên mới mong nữ ca sĩ hoạt ngôn và xuất hiện nhiều hơn nhưng có những điều bản thân không thể thay đổi. Dấn thân vào hành trình đạp gió, Thu Ngọc đã quen với những lời khen chê từ khán giả. Cô học cách nhìn nhận mọi điều tích cực hơn. “Chưa bao giờ tôi nghĩ tham gia Chị đẹp là bước đệm để quay trở lại nghệ thuật. Với tôi, điều gì cũng phải tự nhiên. Nghệ thuật là đam mê của tôi, phải thật sự yêu thích tôi mới làm. Không phải vì ham danh vọng hay bất kỳ một lợi ích nào mà tôi tham gia chương trình để quay trở lại. Kết thúc chương trình, tôi nhận ra mình vẫn còn đam mê. Thỉnh thoảng tôi sẽ làm một sản phẩm để ra mắt quý khán giả nhưng để quay trở lại biểu diễn thì tôi chưa bao giờ nghĩ đến!” - Thu Ngọc chia sẻ sau khi hành trình tại Chị đẹp đạp gió của bản thân khép lại. Tham gia nghệ thuật từ năm 3 tuổi và hoạt động liên tục 28 năm, trải qua nhiều giai đoạn khác nhau khiến nữ ca sĩ bị mất lửa nghề. Trước khi dừng hoạt động, cô cảm thấy việc đứng trên sân khấu chỉ để kiếm tiền chứ không phải đam mê. Thời thế thay đổi cùng sự xuất hiện của nhiều phương tiện giải trí khiến Thu Ngọc nhận ra mình chưa kịp thay đổi cùng thời đại nên quyết định dừng hoạt động.

Thu Ngọc trong chương trình "Chị đẹp đạp gió'. Trước nhận xét bản thân “nghỉ hưu sớm”, nữ ca sĩ suy nghĩ đơn giản lộ trình của mình chỉ đơn giản là đảo ngược so với người khác. Khi mọi người còn ở tuổi ăn tuổi lớn thì cô đã bắt đầu đi làm. Còn thời điểm này, Thu Ngọc dành nhiều sự ưu tiên cho việc tìm kiếm an yên trong cuộc đời. Nữ ca sĩ nói: “An yên là điều tôi mong muốn hướng tới nhất! Sau khi trải qua quá nhiều vấn đề trong cuộc sống, còn trẻ tập trung kiếm tiền, qua 30 lấy chồng rồi tan vỡ, phải ôm biết bao đau thương trong lòng tôi mới nhận ra chỉ có sự an yên mới làm mình tĩnh tâm, mỗi một ngày trôi qua mới đáng sống”. “Trầy da tróc vẩy” thời thanh xuân để phát triển nhóm Mây Trắng, ở tuổi 40, Thu Ngọc thoải mái nghỉ ngơi và đi du lịch trước sự ngưỡng mộ của các thành viên trong nhóm. Nữ ca sĩ bộc bạch về cuộc sống hiện tại không như mọi người nghĩ: “Đôi khi có những khổ tâm riêng mà mọi người không biết. Tôi là một người sống tích cực, luôn luôn suy nghĩ tích cực để cuộc sống tốt hơn! Đôi khi cũng buồn, vật vã khóc lên khóc xuống, thậm chí trầm cảm nhưng những lúc đó tôi không để cho ai thấy. Tôi luôn muốn mọi người thấy mình trong hình ảnh tích cực!”. Thu Ngọc không lựa chọn chia sẻ với người thân, bạn bè mà chỉ muốn tự mình vượt qua. Cô không muốn để người khác bị ảnh hưởng bởi năng lượng tiêu cực của mình. Nữ ca sĩ cố gắng thay đổi suy nghĩ để giúp bản thân vượt qua những giai đoạn buồn càng sớm càng tốt. Theo VTC News