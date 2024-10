Trương Mỹ Lan xin được hưởng khoan hồng

Nói lời sau cùng, Trương Mỹ Lan hứa sẽ khắc phục hậu quả, xin HĐXX xem xét để bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật. Sáng 11/10, phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục với phần tranh luận, các bị cáo được nói lời sau cùng. Nói lời sau cùng, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày rằng mình đã bị tạm giam 2 năm 5 ngày. Bị cáo khẳng định không có ý định chiếm đoạt tài sản hay tham ô và thừa nhận rằng là con người, ai cũng có thể mắc sai lầm. Bị cáo chia sẻ rằng gia tộc của mình đang phải trả một cái giá quá đắt. Bị cáo Lan cũng hứa sẽ ưu tiên khắc phục hậu quả cho hàng chục nghìn người dân. Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. "Đây là số phận. Suốt cuộc đời này, bị cáo sẽ không bao giờ quên rằng vì tên tuổi của mình mà hàng vạn người khác bị ảnh hưởng", Trương Mỹ Lan nói và cho rằng bị cáo có 3 ước mơ lớn là xây bệnh viện đa khoa quốc tế, xây nhà ở xã hội, xây trường học miễn phí. "Bị cáo mất mấy chục năm để thực hiện nhưng tới phút cuối thì thất bại. Trái tim bị cáo đang rỉ máu từng giây, xin HĐXX xem xét để bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật", bị cáo Lan trình bày. Ngoài ra, bị cáo cũng xin HĐXX cùng VKS phân biệt rõ ràng giữa công và tội: "Hôm nay đứng trước mọi người, bị cáo cảm thấy mình như đã bị phân hóa thành 6 người Trương Mỹ Lan - tương ứng với 6 tội danh". Bị cáo Lan cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các đồng phạm và cho chồng mình, đồng thời mong HĐXX cho bị cáo một cơ hội, một niềm hy vọng của người đã cống hiến cho đất nước Việt Nam. Trước đó, hôm 4/10, VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên chung thân bị cáo Trương Mỹ Lan với 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Theo cáo trạng, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bà Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm Chủ tịch HĐQT từ năm 1992 đến nay. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoán TVSI, qua đó thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này. Ở tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ năm 2018 đến 2020, Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can: Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc; Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc thuộc Ngân hàng SCB; Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VTP, sử dụng 4 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu “khống” với 308 triệu trái phiếu. Trương Mỹ Lan huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về 30.081 tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Ở tội Rửa tiền, từ 1/1/2018 đến 7/10/2022, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát và đồng phạm chiếm đoạt 445.748 tỷ đồng thông qua tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và phát hành trái phiếu như trên. Trong quá trình chiếm đoạt số tiền này, Trương Mỹ Lan chỉ đạo đồng phạm thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có. Số tiền này chủ yếu để chi trả khoản vay của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại Ngân hàng SCB; trả nợ giữa các công ty, cá nhân trong Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay mượn nhau; chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán các hợp đồng “khống”. Từ 27/10/2012 đến 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp; tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty ở nước ngoài. Thông qua các hợp đồng này thực hiện chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài tổng số tiền 4,5 tỷ USD (tương đương hơn 106.730 tỷ đồng). Trong đó, chuyển đi 1,5 tỷ USD (tương đương hơn 35.361 tỷ đồng), nhận về hơn 3 triệu USD (tương đương 71.368 tỷ đồng). Cáo buộc cho rằng bị can Trương Mỹ Lan là người chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trương Mỹ Lan đưa ra chủ trương sử dụng các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu. Bà chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát họp bàn với các đồng phạm là nhân sự chủ chốt của tập đoàn, Ngân hàng SCB, Công ty TVSI chọn và sử dụng 4 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu "khống", chiếm đoạt số tiền 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại. Hoàng Thọ