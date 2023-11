Trường Giang nhắn nhủ Puka - Gin Tuấn Kiệt: 'Khi cãi vã, hãy nhớ tới ngày hôm nay'

"Tôi không dám chia sẻ nhiều về hạnh phúc hôn nhân. Với nhiều người, hạnh phúc là phải có tất cả mọi thứ. Nhưng với tôi thì nó nằm ở chữ 'không': Không tai họa, không ồn ào, không bệnh tật, không cãi vã... Chữ có chỉ để khán giả nhìn vào, còn chữ không thì giữ lại cho mình. Có 3 điều để giữ gìn hạnh phúc gia đình là lắng nghe, chia sẻ và tha thứ", anh nói.

Nam nghệ sĩ thừa nhận trước khi lấy vợ cũng rất quậy, tuy nhiên từ khi có gia đình, hai từ trách nhiệm đã vượt lên mọi thứ. "Ba mong muốn các con sẽ có một gia đình hạnh phúc để khán giả và đồng nghiệp tự hào. Khi có sự cãi vã nhen nhóm, hãy nghĩ tới đám cưới ngày hôm nay", anh nhắn nhủ cặp đôi.

Trường Giang chia sẻ trong đám cưới.

Trước đó, Trường Giang đảm nhận vai trò chủ hôn cho đám hỏi của Puka và Gin Tuấn Kiệt vào hôm 1/11. Trong nhiều chương trình, nam MC cũng là người liên tục "đẩy thuyền" cũng như trêu chọc khi bộ đôi giấu kín chuyện tình cảm.