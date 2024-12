Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM thu học phí sai quy định

Thanh tra TP.HCM vừa có kết luận về trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Theo kết luận thanh tra, những năm qua, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã đào tạo, góp phần bổ sung nhân lực y tế trình độ cao phục vụ sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, trong năm 2022 và 2023, trường còn một số hạn chế, thiếu sót, vi phạm. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Điển hình, trường thu học phí năm học 2022 - 2023 tăng so với năm học 2021 - 2022, trong khi theo Nghị quyết 165 ngày 20/12/2022 của Chính phủ quy định: "Đối với học phí của các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập: giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do cơ sở giáo dục đã ban hành theo quy định của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP". Trường cũng chưa hoàn trả phần học phí được điều chỉnh giảm cho người học. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp không đúng quy định. Trong đó, sử dụng quỹ khen thưởng chi cho hoạt động phúc lợi với số tiền 104,7 triệu đồng; sử dụng quỹ phúc lợi chi cho hoạt động giao tế, hoạt động phát triển sự nghiệp, bổ sung thu nhập, chi cho hoạt động khác năm 2022 là hơn 443,6 triệu đồng, năm 2023 là hơn 42,7 triệu đồng; sử dụng quỹ phát triển sự nghiệp để chi thanh toán các khoản phát sinh tại trung tâm xét nghiệm y khoa năm 2022 là hơn 83 triệu đồng, năm 2023 là hơn 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trường còn một số thiếu sót trong công khai tài chính, hạch toán nguồn thu, khoản chi, thực hiện tạm ứng, hoàn tạm ứng chậm so với quy định. Các chứng từ chi, hoàn tạm ứng có thiếu sót khi không có kế hoạch, báo giá, hợp đồng kinh tế. Giấy đề nghị tạm ứng của trường không theo mẫu quy định, không ghi rõ thời gian hoàn tạm ứng, hóa đơn thanh toán tạm ứng. Trường cũng không đối chiếu công nợ theo quy định của Luật Kế toán. Ngoài ra, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang sử dụng mặt bằng trường để làm bãi giữ xe cho sinh viên, thư quán khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Với những vi phạm trên, Thanh tra TP.HCM kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo hiệu trưởng Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch kiểm điểm các cá nhân và tập thể liên quan. Tùy mức độ sai phạm có hình thức xử lý phù hợp, chấn chỉnh và khắc phục các hạn chế, thiếu sót, sai phạm tại kết luận thanh tra.