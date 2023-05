Trường ĐH rộn ràng đón nhà vô địch SEA Games 32

Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng sẽ tổ chức mừng công, khen thưởng cho các SV của trường thi đấu thành công tại SEA Games, chủ yếu là môn Taekwondo. Trong đó, nổi bật là Phạm Đăng Quang (SV năm 4 Khoa Khoa hoc thể thao) giành HCV hạng 63kg sau khi đánh bại đối thủ Thái Lan Sritimongkol. Ngoài Đăng Quang, trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng góp công lớn cho Taekwondo Việt Nam ở nội dung quyền với Nguyễn Thị Mộng Quỳnh giành HCV Quyền sáng tạo 5 người, Nguyễn Thị Kim Hà –HCĐ Quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ, Lê Trần Kim Uyên - HCB Quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ.

Phạm Đăng Quang (giáp xanh) giành HCV hàng cân 63kg.

Trong nhiều năm qua, trường ĐH Tôn Đức Thắng vốn rất mạnh ở môn Taekwondo và đóng góp nhiều thành tích cho ĐT Việt Nam ở nội dung Quyền. ‘Nữ hoàng’ Châu Tuyết Vân cũng chính là cựu SV của trường và cũng giành HCV tại SEA Games 32.

Ở phía Bắc, trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) nổi bật vì chính sách thu hút VĐV thể thao theo học qua các hình thức học bổng toàn phần và ưu tiên xét tuyển thẳng trong những năm qua. Tại SEA Games 32, trường cũng góp công lớn với Văn Vĩ Lương (HCV đồng đội TDDC), Đặng Thị Linh (HCV Vật hạng 76kg nữ) và 2 HCĐ Karate nội dung Kumite của Trần Văn Vũ (dưới 55kg nam), Nguyễn Thị Thu (dưới 50kg nữ).

Văn Vĩ Lương giành HCV TDDC.

Được biết trường ĐH Kinh tế sẽ khen thưởng đặc biệt và tuyên dương thành tích của các sinh viên này ngay sau khi trở lại trường.

Cổ vũ sôi động cho các tuyển thủ tại SEA Games 32 vừa qua phải nói đến trường ĐH Cần Thơ. Nổi bật nhất và là niềm tự hào của trường phải kể đến hai ‘kình ngư’ Nguyễn Huy Hoàng và Phạm Thanh Bảo.

Nguyễn Huy Hoàng chính là người cầm cờ của Đoàn TTVN tại SEA Games 32 và giành đến 3 HCV (400m tự do, 1500m tự do, 4x200m tự do tiếp sức) và 1 HCĐ 200m tự do. Huy Hoàng là sinh viên ngành Giáo dục Thể chất K48 của trường, là một trong những VĐV góp nhiều huy chương nhất của đoàn Việt Nam. Cùng khóa với Hoàng là Phạm Thanh Bảo cũng giành 2 HCV và phá 2 kỷ lục ở cự ly 100m và 200m bơi ếch.

Nguyễn Huy Hoàng giành 3HCV SES Games 32.

Ngoài ra, trường ĐH Cần Thơ còn đóng góp 2 HCV Vovinam của Lâm Thị Thùy My (SV ngành Tài chính Ngân hàng K46) và Nguyễn Văn Tiến (Giáo dục Thể chất K47) và HCB của Bùi Hùng Cường (SV ngành Giáo dục Thể chất K45)

BGH nhà trường cho biết sẽ khen thưởng, tổ chức mừng công và giao lưu cho các VĐV này với sinh viên toàn trường trong thời gian tới để động viên các bạn.