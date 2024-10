Trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ trả lại 37 tỷ đồng thu vượt của sinh viên

Bình Dương đồng ý để trường Đại học Thủ Dầu Một hoàn trả số tiền khoảng 37 tỷ đồng thu vượt tín chỉ thực hành cho sinh viên trong hai năm học 2020-2021 và 2021-2022. Sáng 22/10, tại họp báo về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2024 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, TS Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Thủ Dầu Một thông tin về việc rà soát và hoàn trả 37 tỷ đồng thu vượt của sinh viên. TS Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thủ Dầu Một. Theo TS Nguyễn Quốc Cường, UBND tỉnh đồng ý cho phép nhà trường thực hiện các thủ tục để hoàn trả số tiền thu vượt tín chỉ thực hành cho sinh viên trong hai năm học 2020-2021 và 2021-2022. Số tiền thu vượt khoảng 37 tỷ đồng. Việc rà soát và xác minh thông tin đang gặp một số khó khăn do số lượng sinh viên rất đông, khoảng 20.000 em. Tuy nhiên, với tinh thần đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, trường đang nỗ lực để hoàn tất quá trình này trong thời gian sớm nhất. Nhà trường sẽ thực hiện việc hoàn trả học phí cho sinh viên một cách minh bạch, công khai và hiệu quả. Về nguồn kinh phí thực hiện việc hoàn trả, nhà trường sẽ sử dụng nguồn dự trữ. Sau đó, trường sẽ xin ý kiến của lãnh đạo tỉnh và Sở Tài chính để được hoàn trả lại số tiền 37 tỷ đồng đã nộp vào ngân sách nhà nước. Mới đây, thanh tra của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế viên chức tại trường Đại học Thủ Dầu Một. Trong tổ chức bộ máy, trường đã có những sai phạm về việc thành lập, giải thể các đơn vị, không tuân thủ đúng quy định về thẩm quyền. Đối với công tác quản lý biên chế, trường đã có những sai sót trong việc thu hút, bồi thường và quản lý hợp đồng lao động của viên chức. Đặc biệt, việc thu hồi kinh phí đào tạo đối với các trường hợp đi học theo Đề án 911 và các trường hợp do trường cử đi học cũng chưa đúng quy định. TS Nguyễn Quốc Cường cho biết, trường sẽ thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan và có các biện pháp khắc phục để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.