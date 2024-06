Trường đại học lên tiếng khi bị tố bao che giảng viên quấy rối sinh viên

Tuy nhiên, ông Đ. không cung cấp được văn bản ủy quyền hợp pháp theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; do đó, nhà trường đành phải hủy buổi gặp này. Hiện, nhà trường đã gửi thông báo mời các em lên lần thứ 3.

Trả lời câu hỏi về phản ánh của sinh viên trước việc "thầy cố vấn học tập (người đã gửi thông tin phản ánh của sinh viên đến Ban giám hiệu người - PV) đã bị buộc thôi việc không có lý do chính đáng", phía nhà trường khẳng định việc cho cố vấn học tập nghỉ việc liên quan tới một vụ kỷ luật khác.

Cụ thể, nhà trường thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với người này vì vi phạm đạo đức nhà giáo.

Cũng theo nhà trường, hiện tại, sự việc đang bị lợi dụng theo chiều hướng tiêu cực để xúc phạm danh dự và làm thiệt hại uy tín của nhà trường.

Trước tình hình trên, ngày 25/6, nhà trường đã gửi công văn và cung cấp bằng chứng đến các cơ quan chức năng (bao gồm: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và truyền thông; Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an TPHCM; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TPHCM) để nhờ vào cuộc hỗ trợ nhà trường giải quyết vụ việc.

Theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng, hiện nhà trường cũng đã hoàn tất quá trình lập vi bằng các bằng chứng có liên quan để phục vụ công tác điều tra.