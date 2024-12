Trưởng đại diện một tạp chí bị bắt

Công an đã bắt giữ ông Vũ Đình Năm, Trưởng văn phòng đại diện Tạp chí Môi trường và đô thị Việt Nam tại Tây Nguyên Ngày 26-12, nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết Công an tỉnh Thái Bình vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Vũ Đình Năm (53 tuổi), Trưởng đại diện Văn phòng Tạp chí Môi trường và đô thị Việt Nam tại Tây Nguyên, về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" theo khoản 2, Điều 179 Bộ Luật Hình sự. Ngoài ông Vũ Đình Năm, công an cũng đã triệu tập, mời lên làm việc một số nhà báo, phóng viên khác đã từng hoặc đang công tác tại Văn phòng đại diện Tạp chí Môi trường – Đô thị Việt Nam tại Tây Nguyên (đặt tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai). Ông Vũ Đình Năm (áo thun trắng) bị cơ quan công an bắt giữ - Ảnh CTV Theo đó, ông Vũ Đình Năm được xác định lợi dụng danh nghĩa nhà báo của Tạp chí Môi trường và Đô Thị Việt Nam đã ép một công ty tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ký hợp đồng tài trợ chương trình "Cây chổi vàng". Bằng thủ đoạn khác, ông Vũ Đình Năm đã cưỡng đoạt của công ty này 50 triệu đồng. Việc khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Đình Năm liên quan đến vụ Tổng biên tập Tạp chí môi trường và Đô thị Việt Nam Đồng Xuân Thụ cùng đồng phạm bị bắt về dấu hiệu rửa tiền, tham ô tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Trước đó, ngày 23-9-2024, Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với các đơn vị, Cục nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức phá án. Cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc, phương tiện đối với các đối tượng gồm: Đồng Xuân Thụ (SN 1972, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và đô thị Việt Nam); Bùi Văn Toàn (SN 1980, trú tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Trưởng Ban kinh tế, môi trường); Cao Thị Thu Hường (SN 1989, trú tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội; Kế toán); Nguyễn Ngọc Tuyên (SN 1989, ở xã Vũ Chính, TP Thái Bình); Nguyễn Tất Triển (SN 1978, trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình) và Nguyễn Ngọc Viễn đều là phóng viên. Đồng thời, triệu tập 15 đối tượng có liên quan để ghi lời khai, thu thập tài liệu có dấu hiệu phạm tội Cưỡng đoạt tài sản.