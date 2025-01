Trước scandal đăng ảnh nhạy cảm, Park Sung Hoon nổi tiếng như thế nào?

Gần đây, làng giải trí Hàn Quốc xôn xao trước thông tin ngôi sao đang lên Park Sung Hoon, người vừa gây ấn tượng mạnh mẽ trong "Squid Game 2", vướng vào một scandal đăng tải hình ảnh nhạy cảm. Vụ việc này đã làm dấy lên nhiều tranh cãi và khiến công chúng tò mò về con đường sự nghiệp và mức độ nổi tiếng của nam diễn viên trước scandal này. Từ cậu bé nghèo khó đến ngôi sao triển vọng Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một diễn viên được săn đón, Park Sung Hoon từng trải qua một tuổi thơ khó khăn. Gia đình anh đã phải đối mặt với khủng hoảng tài chính nghiêm trọng khi cha anh mất việc. Thậm chí, có thời điểm cả gia đình phải sống chật vật với kim chi và nước. Những khó khăn này không làm anh gục ngã mà ngược lại, trở thành động lực để anh theo đuổi đam mê diễn xuất. Park Sung Hoon theo học chuyên ngành diễn xuất và điện ảnh tại Học viện Nghệ thuật và Truyền thông Dong-ah. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với những vai nhỏ trong các bộ phim truyền hình như Ssunday Seoul, A Frozen Flower, Jeon Woo-chi: The Taoist Wizard. Tuy nhiên, những vai diễn này chưa đủ sức đưa tên tuổi anh đến gần hơn với công chúng. Bước ngoặt trong sự nghiệp của Park Sung-hoon đến vào năm 2022, khi anh hóa thân thành Jeon Jae-joon, một nhân vật phản diện đầy tai tiếng trong bộ phim đình đám The Glory (Vinh quang trong thù hận). Với diễn xuất nhập vai, lột tả được sự tàn độc và đáng ghét của nhân vật, Park Sung Hoon đã nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn và sự yêu mến của khán giả. Vai diễn này đã giúp anh nhận được đề cử tại cả Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 59 và Giải thưởng Rồng Xanh 2023. Sau The Glory, danh tiếng của Park Sung Hoon ngày càng tăng cao. Anh được nhiều đạo diễn chú ý và nhận được nhiều lời mời tham gia các dự án lớn. Đặc biệt, vai diễn Yoon Eun-sung, một nhân vật phản diện khác trong bộ phim Queen of Tears (Nữ hoàng nước mắt) đã khẳng định thêm tài năng diễn xuất đa dạng của anh. Squid Game 2 - Cú hích đưa tên tuổi lên tầm cao mới Năm 2024, Park Sung Hoon tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả toàn cầu khi tham gia Squid Game 2, một trong những series phim được mong chờ nhất năm. Anh đảm nhận vai Hyun Ju, một nhân vật chuyển giới với câu chuyện cảm động và mạnh mẽ. Vai diễn này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ và đưa tên tuổi anh lên một tầm cao mới. Mặc dù vai diễn Hyun Ju gây ra một số tranh cãi vì việc lựa chọn diễn viên chuyển giới, nhưng không thể phủ nhận, sự thể hiện của Park Sung Hoon đã nhận được nhiều lời khen ngợi và được xem là một trong những điểm sáng của Squid Game 2. Trước scandal đăng ảnh nhạy cảm lần này, Park Sung Hoon được biết đến là một diễn viên tài năng, nỗ lực và có lối sống kín tiếng. Anh ít khi chia sẻ về đời tư, ngoại trừ mối tình kéo dài 6 năm với nữ diễn viên Ryu Hyun-kyung. Được biết, sau thành công của các vai diễn trong The Glory, Queen of Tears và Squid Game 2, thu nhập của Park Sung Hoon cũng tăng lên đáng kể. Anh sở hữu một căn hộ sang trọng ở khu dân cư cao cấp tại Seoul và thường xuyên nhận được các hợp đồng quảng cáo từ các thương hiệu xa xỉ. Tuy nhiên, vụ scandal này đã tạo ra một "vết đen" trong sự nghiệp đang trên đà phát triển của Park Sung Hoon. Công chúng đang chờ đợi những động thái tiếp theo của nam diễn viên và công ty quản lý để làm rõ vụ việc và đánh giá tác động của nó đến sự nghiệp của anh. Có thể nói, Park Sung Hoon đã xây dựng được một vị trí vững chắc trong làng giải trí Hàn Quốc với tài năng diễn xuất đa dạng và sự nỗ lực không ngừng. Sự nổi tiếng của anh không chỉ đến từ những vai diễn phản diện đáng ghét mà còn từ những nhân vật có chiều sâu và cảm xúc như Hyun Ju trong Squid Game 2. Scandal lần này là một thử thách lớn đối với Park Sung Hoon, nhưng với bản lĩnh và tài năng của mình, hy vọng anh sẽ vượt qua và tiếp tục cống hiến những vai diễn ấn tượng cho khán giả.