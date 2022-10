Trước khi bị bắt, Tina Dương livestream được 68 triệu nộp khắc phục hậu quả

Ngày 16/10, sau khi khởi tố bị can, bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh (còn gọi Tina Dương, SN 1995, ngụ tỉnh Bắc Giang) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh Bình Thuận đang mở rộng điều tra nhiều đơn tố giác nữ bị can có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ninh Thị Vân Anh làm việc với công an (Ảnh: Trúc Hà).

Theo nguồn tin Dân Trí, quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Tina Dương rất hợp tác, "hỏi đến đâu khai đến đó". Bước đầu, nữ bị can thừa nhận hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, khi thuê ô tô rồi chiếm đoạt đem bán.