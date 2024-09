Trước giờ mở bán, iPhone 16 Pro Max màu vàng sa mạc hút khách tại Việt Nam

iPhone 16 Pro Max màu vàng sa mạc (Desert) nhanh chóng được người dùng tại Việt Nam đặt cọc hết tại các hệ thống. Dự kiến, sẽ có hiện tượng “khan hàng” cho phiên bản màu mới năm nay của Apple. Vào 0h01 ngày 27/9, iPhone 16 series VN/A sẽ chính thức được mở bán và giao tới tay khách hàng tại Việt Nam. Ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ uỷ quyền của Apple trong nước cho thấy, iPhone 16 Pro Max phiên bản vàng sa mạc đã được khách hàng nhanh chóng đặt cọc trước và dự kiến sẽ “khan hàng” trong đợt mở bán đầu tiên này. Phiên bản iPhone 16 Pro Max vàng sa mạc hút khách ngay khi các hệ thống bán lẻ mở đặt cọc. Ảnh: Huy Nguyễn Kỷ lục đặt trước iPhone 16 series năm nay tiếp tục thuộc về hệ thống TopZone của Thế Giới Di Động, khi đã có 60.000 khách hàng đặt mua và tới 40.000 khách hàng đã đặt cọc trước để sở hữu các sản phẩm iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. Theo đại diện truyền thông của Thế Giới Di Động, phiên bản iPhone 16 Pro Max màu vàng sa mạc 256GB được khách hàng nhanh chóng đặt hết chỉ trong vài ngày. Trong đợt mở bán này, 30.000 sản phẩm iPhone các phiên bản sẽ được giao đến tận tay khách hàng. Cụm camera iPhone 16 Pro Max không có thay đổi nhiều so với các phiên bản trước. Ảnh: Huy Nguyễn Tại CellphoneS, phiên bản iPhone 16 Pro Max màu vàng sa mạc được đặt cọc hết ngay khi mở cọc online trong vòng 15 phút. Tại hệ thống này, số lượng đặt hàng phiên bản iPhone 16 Pro Max đạt 91% so với số hàng dự kiến và chiếm hơn 50% số lượng đặt hàng iPhone 16 series. Trong khi số lượng khách hàng đặt cọc mua iPhone 16 Plus chỉ chiếm 5%. Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông cho biết, hệ thống sẽ đảm bảo đủ hàng giao cho người dùng trong những ngày đầu tiên mở bán. Đêm nay và rạng sáng mai, sẽ giao khoảng 2.500 máy đến tay khách hàng. Vàng sa mạc là phiên bản màu mới nhất của Apple dành cho iPhone 16 Pro Max năm nay. Ảnh: Huy Nguyễn Theo thống kê đến sáng 26/9, hệ thống Minh Tuấn Mobile đã nhận được hơn 16.000 đơn đặt hàng trước iPhone 16 series sau một tuần mở đặt hàng, cao hơn so với iPhone 15 series năm ngoái (15.000 đơn đặt hàng). Trong đó, có tới hơn 70% người dùng chọn mua iPhone 16 Pro Max phiên bản 256GB và màu vàng sa mạc mới cũng được đa số người dùng lựa chọn. Có gần 50% lượng khách hàng tại Minh Tuấn Mobile chọn "lên đời" iPhone 16 series qua chương trình thu cũ - đổi mới với mức trợ giá tới 95% mà hệ thống đang triển khai. Minh Tuấn Mobile dự kiến sẽ giao khoảng 200 máy tới khách hàng trong sự kiện mở bán sớm (0h01 ngày 27/9) và đạt tổng số 1.500 máy iPhone 16 series giao tới tay khách hàng trên toàn hệ thống trong ngày mở bán đầu tiên.