Trung ương và Quốc hội họp bất thường đầu năm 2025 về tinh gọn bộ máy

Hội nghị Trung ương dự kiến giữa tháng 2/2025 và kỳ họp Quốc hội bất thường dự kiến cuối tháng 2/2025 sẽ được tổ chức để triển khai các công việc liên quan tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị. Ngày 5/12, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18) đã ký ban hành công văn về triển khai nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết 18. Công văn nêu rõ các nhiệm vụ và ngày hoàn thành từng nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, thời gian tổ chức Hội nghị Trung ương dự kiến giữa tháng 2/2025 và kỳ họp Quốc hội bất thường dự kiến cuối tháng 2/2025, để bảo đảm thời gian tiến hành tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (Ảnh: Hồng Phong). Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ngay việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy với các nhiệm vụ cụ thể. Đối với các cơ quan, đơn vị của Đảng ở Trung ương - Các ban Đảng Trung ương chủ trì xây dựng đề án: Rà soát, sắp xếp tinh gọn đầu mối cấp vụ, cấp phòng, đơn vị, tổ chức trực thuộc; trình Bộ Chính trị ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy (hoàn thành trước ngày 31/12). Các ban Đảng Trung ương cũng được giao rà soát các ban chỉ đạo do cơ quan, đơn vị là cơ quan thường trực, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết thúc hoạt động (hoàn thành trước ngày 31/12); kết thúc hoạt động của các tạp chí, chuyển chức năng, nhiệm vụ liên quan về Tạp chí Cộng sản ( trước 15/12). - Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì xây dựng đề án: Kết thúc hoạt động của Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyển chức năng, nhiệm vụ liên quan về Báo Nhân Dân (hoàn thành trước ngày 15/12); Chuyển chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (hoàn thành trước ngày 31/12). - Báo Nhân Dân chủ trì xây dựng đề án kết thúc hoạt động của Truyền hình Nhân Dân, chuyển chức năng, nhiệm vụ liên quan về Đài Truyền hình Việt Nam (hoàn thành trước ngày 15/12); thực hiện việc chuyển giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (hoàn thành trước ngày 31/12). - Tạp chí Cộng sản chuyển giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của các tạp chí của các ban Đảng Trung ương; phối hợp thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và biên chế của các tạp chí hiện nay (hoàn thành trước ngày 31/12). - Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương chủ trì, phối hợp xây dựng đề án kết thúc hoạt động của Ban, chuyển nhiệm vụ về Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Y tế và một số bệnh viện Trung ương; đề xuất phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương hiện nay (hoàn thành ngày 15/12). Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ Ban cán sự Đảng Chính phủ, Ban Chỉ đạo về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 của Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau: - Trước ngày 31/12, Ban Chỉ đạo yêu cầu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho chủ trương về: + Nghị quyết của Chính phủ về việc giải thể Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, chuyển nhiệm vụ về Bộ Tài chính, các bộ chuyên ngành và các cơ quan liên quan. + Quyết định của Thủ tướng về việc giải thể Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, chuyển nhiệm vụ về Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan. + Các quy định pháp luật để sắp xếp 2 đại học quốc gia và 2 viện hàn lâm khoa học. + Sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (không thực hiện sắp xếp theo gợi ý, định hướng của Bộ Chính trị) theo hướng rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, sắp xếp tinh gọn các vụ, đơn vị, tổ chức; kết thúc hoạt động của Truyền hình Thông tấn, Truyền hình VOV, Truyền hình VTC, chuyển chức năng, nhiệm vụ liên quan về Đài Truyền hình Việt Nam; sắp xếp các cơ quan báo chí của các bộ, ngành (hoàn thành trước ngày 15/1/2025). + Nghị định quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy (hoàn thành trước ngày 20/12). + Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Học viện Hành chính Quốc gia về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (hoàn thành trước ngày 31/12). Đối với các cơ quan thuộc Quốc hội Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau: - Trước ngày 31/12, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho chủ trương trước khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các quy định để: + Thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội. + Kết thúc hoạt động của Viện Nghiên cứu lập pháp, chuyển chức năng, nhiệm vụ về các cơ quan liên quan của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. + Quy định không bố trí chức danh ủy viên thường trực, ủy viên chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội; các ủy ban của Quốc hội có chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, đại biểu Quốc hội chuyên trách và đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm. - Hoàn thành trước ngày 31/12 việc kết thúc hoạt động của Truyền hình Quốc hội, chuyển chức năng, nhiệm vụ liên quan về Đài Truyền hình Việt Nam. Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và các đảng đoàn, hội quần chúng do Đảng và Nhà nước. Ban Chỉ đạo giao nhiệm vụ: - Xây dựng đề án sắp xếp lại các cơ quan báo, tạp chí trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo hướng sáp nhập, kết thúc hoạt động của một số báo, tạp chí không thật sự cần thiết. - Rà soát, sắp xếp tinh gọn đầu mối cấp ban, cấp phòng, đơn vị, tổ chức trực thuộc; chủ trì, phối hợp trình Bộ Chính trị ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội (hoàn thành trước ngày 31/12). - Rà soát các ban chỉ đạo do tổ chức mình là cơ quan thường trực, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết thúc hoạt động (hoàn thành trước ngày 31/12). - Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp nghiên cứu mô hình tổ chức đoàn tại các đảng bộ mới trực thuộc Trung ương (hoàn thành trước ngày 31/12). Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18 yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, trực tiếp là người đứng đầu, tập trung chỉ đạo hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ngay các công việc được giao, không để gián đoạn công việc, không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực. Ban Chỉ đạo yêu cầu định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ, đề án về Ban Chỉ đạo trước 15h thứ 6 hàng tuần.