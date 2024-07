Trung tướng Phạm Thế Tùng được bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra

Sáng 30/7, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 7, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo đảm an ninh, trật tự tháng 8.

Hội nghị đã diễn ra Lễ bàn giao, phân công công tác giữa Thượng tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, và Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Theo đó, Ban Tổ chức cũng đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đối với Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an.